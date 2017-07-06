Писатель, продюсер и основатель фестиваля "Море смеха" Марк Дубовский перенес несколько тяжелых операций на печень, связанных с осложнениями после лечения Гепатита С, занесенного врачами, и давшего начало сперва циррозу, а потом и раку. Сейчас медики настаивают на необходимости трансплантации печени, которая в Латвии не проводится. Минимальная цена в Европе — 150 000 евро. Объявлен сбор средств в помощь Марку.

После многих лет самостоятельной борьбы с тяжелым недугом Марк Дубовский обратился к друзьям через социальную сеть Facebook: "Мне трудно обращаться к вам по такому поводу. Хлопотать за других приходилось не раз, но за себя… Увы, вопрос сохранения жизни встал и передо мной.

Много лет я боролся с неизлечимым недугом. Занесенный мне в кровь врачами гепатит С довел свое черное дело до конца: сначала — цирроз печени, а потом и рак. Болезнь лишила меня бизнеса, пребывание в больницах позволило мое знамя — одного из лидеров шоу-бизнеса Латвии — подхватить другим. И это понятно — бизнес простоя не прощает.

Никого не посвящая в свои проблемы, я перенес несколько сложных операций (сшивание сосудов, резекция печени), потратил на них все свои накопления.

Все время верил и верю в лучшее. Так, в прошлом году мне удалось излечиться от гепатита — американцы изобрели лекарство. Эх, на пару бы лет пораньше! Сегодня врачи вынесли мне очередной приговор — необходима пересадка печени.

Операцию в Латвии не делают, в Эстонии латвийских пациентов не берут, а в Европе минимальная цена — 150 000 EUR. Таких денег у меня, увы, нет, потому я и решил обратиться за помощью к тем, с кем много лет был в добрых отношениях. Понимаю моральную незащищенность своей позиции, но, в конце концов, это просто попытка".

В историю Латвии Марк вошел как отец–основатель фестиваля сатиры и юмора "MORE SMEHA" имени Аркадия Райкина, который стартовал в 1991–м и радовал зрителей десять лет. Марк привозил в Ригу сотни известных артистов — от Яна Арлазорова, Клары Новиковой и мамы "Аншлага" Регины Дубовицкой до Ефима Шифрина, Льва Новоженова и Михаила Жванецкого. Постоянным гостем мероприятия был актер и режиссер Константин Райкин, именем знаменитого отца которого был назван фестиваль. Марк сам был бессменным сценаристом и ведущим всех фестивалей.

Сегодня ему не до улыбок и шуток. За годы борьбы с болезнью Марк истратил на лечение все свои сбережения, а из–за долгого времени, проведенного в больницах, потерял бизнес. Вся надежда на тех, кому все эти годы Марк не давал грустить.



Номер целевого счета для пожертвований в SWEDBANK

LV09HABA0551043701459

Marks Dubovskis

240359-10300

С пометкой "на операцию".