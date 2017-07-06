После многих лет самостоятельной борьбы с тяжелым недугом Марк Дубовский обратился к друзьям через социальную сеть Facebook: "Мне трудно обращаться к вам по такому поводу. Хлопотать за других приходилось не раз, но за себя… Увы, вопрос сохранения жизни встал и передо мной.
Много лет я боролся с неизлечимым недугом. Занесенный мне в кровь врачами гепатит С довел свое черное дело до конца: сначала — цирроз печени, а потом и рак. Болезнь лишила меня бизнеса, пребывание в больницах позволило мое знамя — одного из лидеров шоу-бизнеса Латвии — подхватить другим. И это понятно — бизнес простоя не прощает.
Никого не посвящая в свои проблемы, я перенес несколько сложных операций (сшивание сосудов, резекция печени), потратил на них все свои накопления.
Все время верил и верю в лучшее. Так, в прошлом году мне удалось излечиться от гепатита — американцы изобрели лекарство. Эх, на пару бы лет пораньше! Сегодня врачи вынесли мне очередной приговор — необходима пересадка печени.
Операцию в Латвии не делают, в Эстонии латвийских пациентов не берут, а в Европе минимальная цена — 150 000 EUR. Таких денег у меня, увы, нет, потому я и решил обратиться за помощью к тем, с кем много лет был в добрых отношениях. Понимаю моральную незащищенность своей позиции, но, в конце концов, это просто попытка".
В историю Латвии Марк вошел как отец–основатель фестиваля сатиры и юмора "MORE SMEHA" имени Аркадия Райкина, который стартовал в 1991–м и радовал зрителей десять лет. Марк привозил в Ригу сотни известных артистов — от Яна Арлазорова, Клары Новиковой и мамы "Аншлага" Регины Дубовицкой до Ефима Шифрина, Льва Новоженова и Михаила Жванецкого. Постоянным гостем мероприятия был актер и режиссер Константин Райкин, именем знаменитого отца которого был назван фестиваль. Марк сам был бессменным сценаристом и ведущим всех фестивалей.
Сегодня ему не до улыбок и шуток. За годы борьбы с болезнью Марк истратил на лечение все свои сбережения, а из–за долгого времени, проведенного в больницах, потерял бизнес. Вся надежда на тех, кому все эти годы Марк не давал грустить.
Номер целевого счета для пожертвований в SWEDBANK
LV09HABA0551043701459
Marks Dubovskis
240359-10300
С пометкой "на операцию".