Согласно статистике, риску бедности в Латвии подвержен каждый пятый: предполагается, что он живет - или выживает - менее чем на 318 евро в месяц. Что это значит на самом деле? Как выглядит жизнь человека, для которого на счету каждый евроцент? Портал Delfi начинает социальный эксперимент, в ходе которого молодой мужчина попытается прожить один месяц при бюджете 2 евро в сутки.

Один лат в день: реально, но нежелательно

Ровно восемь лет назад, весной 2009 года, Денис Бартецкий решил прожить месяц, тратя на еду 1 лат в сутки. Экономический кризис был в самом разгаре, все вокруг жаловались на тяжелую жизнь, и в какой-то момент Денис решил доказать, что "нормально" жить можно и при очень ограниченном бюджете. Это было нелегко, но он справился. Выполнил условия, которые сам для себя определил: никакой еды "в гостях"; каждый день можно тратить не более 1 лата; еда по возможности должна быть полезной.

"Я хотел на себе ощутить, реально ли прожить на такие средства, - говорит Денис. - Со всей ответственностью заявляю, что прожить, именно прожить – реально. Понятно, что пришлось отказаться от общепита. Мне не нужно было ломать голову стейк какой прожарки выбрать в любимом ресторанчике, какое вино заказать к, например, аппетитному сибасу. Потому что средний чек в таком заведении практически равнялся моему месячному бюджету. Также пришлось отказаться от непродуманных импульсивных покупок; пришлось во многом себя ограничивать и тщательно планировать свой рацион; пришлось ходить за продуктами сразу в несколько магазинов; внимательно изучать состав продуктов и обращать внимание на сроки годности; пришлось готовить и придумывать, что приготовить… Однако, всё реально. Отмечу, что не считаю нормальным жить на лат в день. Правда, и особо ничего криминального в этом не вижу. Прожить можно, тем более, если не лениться готовить и иметь больше свободного времени. Но жить постоянно так не хотелось бы".

Два евро в день: как это будет

Прошло восемь лет, и Денис Бартецкий решил повторить свой эксперимент. На этот раз он попробует прожить месяц, тратя на питание два евро в день: "Откуда взялась сумма в 60 евро? Минимальная зарплата в Латвии - около 260 евро на руки. Вычитаем коммунальные платежи, промтовары, прочие текущие расходы. Разумеется, это достаточно приблизительно, и при условии, что человек живёт один". Эксперимент позволит сравнить жизнь в Латвии сегодня и восемь лет назад. "Что поменялось за эти восемь лет? Стала ли жизнь дороже? Дешевле? Что я мог позволить себе тогда и не могу сейчас? Постараюсь, основываясь на собственном опыте, дать рекомендации, что делать, если денег в обрез, а питаться всё-таки необходимо".

"Я не стану использовать продукты, которые имеются дома (это было бы как минимум нечестно), - говорит Денис. - Всю еду и питьё (включая сахар, соль, чай и т.д.) буду покупать исходя из 60 евро в месяц. Буду стараться питаться более-менее сбалансированно - у меня нет цели навредить своему здоровью. Сбалансированно, насколько позволят бюджет, свободное время и собственная лень. Буду стараться не употреблять в пищу полуфабрикаты и прочую не сильно здоровую пищу. Распорядок дня тоже не стану менять. Посмотрим, насколько изменится мои самочувствие, вес, да и вообще посмотрим насколько реально полноценно питаться на эти достаточно скромные деньги".

Каждую неделю на портале Delfi будут публиковаться подробные промежуточные отчёты о ходе эксперимента. "В комментариях с удовольствием бы выслушал ваши пожелания и советы", - говорит Денис.

Диетолог: как правильно питаться, если нет денег?

Если человек вынужден питаться в рамках крайне небольшого бюджета, то ему прежде всего нужно позаботиться о том чтобы его рацион получился здоровым и сытным, отмечает председатель Латвийской Ассоциации врачей-диетологов, специалист по питанию Андис Бреманис. Нужно считаться с тем, что меню будет ограниченным, но при этом оно должно удовлетворять потребность человека в энергии, чтобы он мог продолжать нормально физически и умственно функционировать.

В таких условиях за основу рациона стоит брать зерновые культуры, бобовые и корнеплоды - эти продукты стоят сравнительно недорого (к примеру, овес, гречневая крупа, перловка, картофель, горох), в них есть и достаточное количество белка, и сложные углеводы, и необходимые организму микроэлементы, а в комплексе все это дает и насыщаемость энергией и длительное чувство сытости. Подобную базу меню мы обычно можем наблюдать у вегетарианцев и веганов. Ну, за исключением того факта, что орехи и грибы в нашем случае не подходят из-за своей дороговизны.

Также для поддержания баланса калорий и строения клеток человеку нужны жиры. Смотрим по ценовым категориям: если сливочное масло у нас сегодня стоит дорого, то можно его попробовать заменить свиным жиром. Конечно, у людей может быть различное отношение к данному продукту в силу традиций и вероисповедания, но для большинства жителей Латвии свинина является продуктом любимым. Также обратить внимание стоит и на растительное масло - добавляя его в салат, мы полностью обеспечиваем себе все необходимые калории и поставляем в свой организм полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Самое дешевое растительные масла - подсолнечное и рапсовое.

Затем нам нужно подумать о том, откуда при экономной диете мы будем получать белок кроме как из зерновых и бобовых. Хотя бы раз в несколько дней стоит включать в диету молочные продукты и яйца, а иногда может и какой кусочек постного мяса.

Среди наиболее доступных овощей и фруктов мы вполне можем позволить себе листья салата, редис, свеклу, яблочки, репу, лук и морковь. Ими не стоит пренебрегать, ведь в той же невзрачной белокочанной капустке содержатся витамины А, В1, В2, В5, С, К, РР, а также калий, кальций, магний, цинк, марганец, железо, сера, йод, фолиевая кислота и множество других необходимых человеку элементов.

В целом такой набор продуктов способен обеспечить человека всем, что ему нужно, и единственная проблема, которая может у него возникнуть в долгосрочной перспективе - это эмоциональная усталость от пищевого однообразия.