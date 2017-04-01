Рижская дума объявила конкурс на закупку автомобилей-эвакуаторов, которые планируется использовать для решения проблемы неправильной парковки во дворах микрорайонов Риги.

Об этом свидетельствует информационное письмо-предложение, разосланное департаментом сообщения столичной думы автомобильным дилерам. К машинам-эвакуаторам предъявлены довольно жесткие требования: двигатели должны соответствовать нормам "Евро-6" ("Мы не Госполиция, мы проверим!", — говорится в письме), и они должны быть достаточно компактными и маневренными для того, чтобы иметь возможность орудовать в заставленных автохламом дворах рижских микрорайонов.

В Рижской думе заявили, что эта информация не соответствует действительности и очень похожа на дурную первоапрельскую шутку. Однако, по данным из неофициальных источников, план все же может быть озвучен сразу после муниципальных выборов. Тогда же будут озвучены и готовящиеся поправки в законодательство, которые позволят поставить "эвакуацию" машин-нарушителей на поток.

"Ситуация с парковками в Риге критическая. В муниципальной полиции Риги давно говорят, что недалек тот час, когда водители поймут, что "за три метра" их штрафуют не совсем законно и начнут массово оспаривать штрафы, — говорит источник. — В думе есть силы, которые искренне верят в том, что "эвакуация" действительно позволит навести порядок во дворах рижских микрорайонов".

Тариф на "эвакуацию" и плата за пользование муниципальной штрафстоянкой пока не определена. Однако, по информации Delfi, при этом в Рижской думе уже заготовили для тех, кто "попадет на эвакуацию", серьезные социальные льготы. Скидки в размере от 20 до 75 процентов получат обладатели "Карты рижанина", инвалиды, школьники, учителя, пенсионеры и учащиеся кулинарного техникума.

Эта статья была опубликована 1 апреля.