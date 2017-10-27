Исследование по заказу Министерства образования и науки (МОН) подготовила группа экспертов под руководством экономиста-географа Яниса Турлайса.
Рассуждая о судьбе школ, авторы исследования руководствуются двумя объективными показателями, которые есть по каждой школе — числом учащихся в 10-12 классах и Индексом обязательных централизованных экзаменов (ОЦЭ). При этом в ряде случаев они готовы делать "скидку", если школа чем-то выделяется, уникальна в масштабах города или способна привлечь учеников из соседних районов.
Лучше всего описывает текущую ситуацию в Риге и предложения авторов вот эта карта(PDF), размещенная на сайте МОН. Далее мы будем говорить подробно о каждом рижском районе и покажем фрагменты карты крупнее.
Но прежде еще раз напомним: МОН может предлагать все, что угодно, но без решения конкретных самоуправлений (в данном случае — Рижской думы) ничего не произойдет. Это исследование и эти предложения — один из аргументов в долгих и сложных переговорах между чиновниками МОН и РД.
- 1. 1. Что будет с гимназиями, а также польской, литовской, еврейской и украинской школами
- 2. 2. Какие средние школы уже "самозакрываются"
- 3. 3. Боледерая — Даугавгрива: по-хорошему, вообще без средней школы
- 4. 4. Иманта — Агенскалнс — Золитуде: все хорошо только у гимназий и "гимназий"
- 5. 5. Зиепниеккалнс — Марупе — Биерини: русская школа должна уйти
- 6. 6. Московский форштадт — Кенгарагс: удобный транспорт позволяет сокращать, не жалея
- 7. 7. Чиекуркалнс — Тейка — Югла: тоже без русских средних школ
- 8. 8. Вецмилгравис — Саркандаугава: из шести школ должна остаться только одна
- 9. 9. Пурвциемс — Плявниеки — Межциемс: выживут только "умнейшие"
- 10. 10. Центр Риги: пять школ долой