Исследование по заказу Министерства образования и науки (МОН) подготовила группа экспертов под руководством экономиста-географа Яниса Турлайса.

Рассуждая о судьбе школ, авторы исследования руководствуются двумя объективными показателями, которые есть по каждой школе — числом учащихся в 10-12 классах и Индексом обязательных централизованных экзаменов (ОЦЭ). При этом в ряде случаев они готовы делать "скидку", если школа чем-то выделяется, уникальна в масштабах города или способна привлечь учеников из соседних районов.

Лучше всего описывает текущую ситуацию в Риге и предложения авторов вот эта карта(PDF), размещенная на сайте МОН. Далее мы будем говорить подробно о каждом рижском районе и покажем фрагменты карты крупнее.

Но прежде еще раз напомним: МОН может предлагать все, что угодно, но без решения конкретных самоуправлений (в данном случае — Рижской думы) ничего не произойдет. Это исследование и эти предложения — один из аргументов в долгих и сложных переговорах между чиновниками МОН и РД.