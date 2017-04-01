В Латвии готовится план новой пенсионной реформы, согласно которому размер пенсии может быть жестко привязан к числу работающих в Латвии и платящих налоги членов семьи пенсионеров.

Согласно новой модели, размер пенсии будет рассчитываться на базе коэффициента, который учитывает количество близких родственников пенсионера, официально трудоустроенных в Латвии. Предполагается, что это позволит решить сразу несколько проблем — остановить демографический спад и миграцию из страны, а также заставить жителей Латвии легализовать свои доходы.

Фактически, цель реформы — вбить в головы жителей простую мысль: хочешь получать достойную пенсию — нарожай налогоплательщиков и сделай так, чтобы они не уехали из страны. "Следует признать — если нынешние тренды не пойдут вспять, платить пенсии через 20-30 лет будет просто не из чего. Пора осознать это, мужественно объяснить все латвийскому обществу и предложить новый социальный договор, максимально честный и прозрачный", — сказано в аннотации к законопроекту, имеющейся в распоряжении портала Delfi.

Авторы проекта отмечают, что аналогов у подобной пенсионной системы нет, однако бояться этого не надо: "Латвийскую историю успеха не может и не хочет повторять ни одна другая страна мира. Но это не значит, что она не сработала в нашей стране. Многим от нее стало очень даже хорошо. Кстати, он передает привет из Брюсселя".

Эта статья была опубликована 1 апреля.