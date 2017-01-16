Международный аэропорт Манас под Бишкеком был введен в строй в 1974 году (тогда город назывался Фрунзе), а первое авиационное происшествие произошло уже в 1976 году. Экипаж Ил-18, выполнявший учебный полет, не справился с уходом на второй круг и самолет рухнул на землю. Погибли все, кто были на борту — шесть членов экипажа.

Следующее происшествие случилось в 1989 году, когда у Як-40 при посадке не вышли шасси и он сел на "брюхо". Никто из находившихся на борту не пострадал.

Интересно, что во второй половине 1980-х аэропорт активно использовался для обеспечения советских войск в Афганистане, однако никаких происшествий военные на нем не допустили.

В 1991 году Фрунзе был переименован в Бишкек и для аэропорта наступили сложные времена — рейсов стало в разы меньше, оборудование ветшало. Но в 2001 году в аэропорту обосновались американские военные, организовав свою военную базу — опять же для поддержки собственных операций в Афганистане. Приход американцев принес стране и аэропорту деньги. Авиабазой она была до 2009 года, после и до 2014 года — Центр транзитных перевозок ВВС США. Сейчас база находится в ведении Национальной гвардии Кыргызстана.

Следующее авиационное происшествие случилось уже в 2002 году — Ил-62 во время посадки выкатился за пределы ВВП и разрушился. Причина — многочисленные грубые ошибки экипажа. К счастью, никто из 11 находившихся на борту не погиб, отделавшись лишь травмами. Интересно, что все пострадавшие проходили лечение в госпитале американской базы в Манасе.

Следующее авиационное происшествие случилось в Манасе в 2006 году: Ту-154 при взлете задел крылом только что приземлившийся военный танкер американских ВВС KC-135. Американский самолет от столкновения загорелся и был полностью уничтожен, а Ту-154, потеряв 2,5 метра крыла, все же смог взлететь, развернуться и успешно приземлиться. На борту гражданского самолета было 52 пассажира и девять членов экипажа, военного — три летчика. В авиационном происшествии, едва не ставшем катастрофой, никто не пострадал.

24 августа 2008 года произошла самая крупная по числу жертв катастрофа в Манасе: Boeing 737 иранской авиакомпании Itek Air, выполняя рейс в Тегеран с 90 пассажирами на борту, разбился в трех километрах от аэропорта. Перед крушением экипаж сообщил о неполадках на борту (разгерметизации). В результате катастрофы погибли 68 человек.