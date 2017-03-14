Рижанка Лиза никогда и подумать не могла, что выйдет замуж за немца, самостоятельно выучит язык, поселится в столице Германии и будет вместе со всеми берлинцами переживать за судьбы беженцев и держать оборону любви от террористов. При этом продолжит совершенно трепетно относиться к Латвии, даже не видя возможности туда вернуться.

Портал Delfi запустил серию материалов "Поуехали" о том, как наши бывшие соотечественники живут в разных городах и странах мира: почему покинули родину, как выбрали новую гавань, какие трудности встретили, что привлекло на чужбине, кто им помогает и мешает, чем отличается менталитет и порядки новых сограждан, при каких условиях они бы вернулись в Латвию.

C начала века Латвию покинуло около 270 тысяч жителей — это чистые потери "уехавшие минус вернувшиеся". По официальным данным, на 2015 году в Германии проживало 28 486 латвийцев.

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В 2009 году, когда Лиза М перебралась в Германию, ей был 21 год. Все случилось достаточно стремительно и неожиданно для всей семьи. Лиза осваивала специальность социального работника в Латвийском университете. Отправившись поучиться семестр по обмену в небольшой городок на юге Швеции, она встретила свою судьбу — немецкого юношу, который также, как и она, по обмену учился в Швеции, но на программиста.

МЫ – это Берлин. Мы катаемся на метро в разгар часа пик. Мы ворчим в ответ на вежливость… У нас девять месяцев зимы и после вечеринки мы сразу идем на работу. Некоторые из нас турки. Или русские. Или американцы. Пакистанцы, да! Да даже баден-вюрттембергцы!..

Через год переписки и поездок друг к другу в гости, молодые люди поняли, что хотят быть вместе. Встал вопрос: кто к кому перебирается. В Латвии в то время свирепствовал экономический кризис — решили, что социальные работники в Германии более востребованы. Да и программисты имеют больше шансов сделать карьеру.

С немецким на тот момент у рижанки было негусто. В свое время она отучилась три года в школе Гердера, но ничего более развернутого, чем "Меня зовут Лиза", с того времени память не сохранила. С будущим мужем общались по-английски, но для Германии это не вариант.

Движимая романтическим порывом, Лиза переехала в Берлин. "Фактически нырнула в омут с головой. Сразу решив, что это — навсегда. Я ничуть не сомневалась, что встретила того самого человека, с которым я хочу прожить достаточно долгое время", — вспоминает с улыбкой Лиза. Впрочем, все было непросто. Любовь любовью, но молодой человек учился в другом городе, а его родители жили в Саксонии. Так что первые года два пара встречалась только по выходным. Лиза самостоятельно осваивалась в новых реалиях. Для начала поселившись у знакомой отца, принялась за поиски работы.