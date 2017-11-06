Foto: Saeimas administrācija
Ровно через 11 месяцев, 6 октября 2018 года, в Латвии состоятся очередные выборы в Сейм. Неофициальная предвыборная гонка уже началась — партии одна за другой проводят подготовительные конгрессы, ищут единомышленников и зондируют почву на предмет потенциальных правительственных коалиций. DELFI рассказывает, в чем главные интриги предстоящих выборов и почему они важны для русскоязычных избирателей.
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