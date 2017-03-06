Несмотря на схожесть исторического прошлого и этнической структуры общества, в соседней Эстонии де-факто русский язык находится в меньшей изоляции, чем в Латвии. Представители национально-ориентированных политических партий не отказываются давать интервью на русском, а сайты всех эстонских министерств и ключевых государственных учреждений имеют развернутые русскоязычные версии (для сравнения: в Латвии из тринадцати министерств базовую информацию на русском языке в интернете разместили только четыре — Министерство благосостояния, Министерство иностранных дел, Министерство здоровья и Министерство сообщения, которое, впрочем, последний раз обновляло свой русский сайт в сентябре 2014 года).

На муниципальном уровне русский язык в Эстонии также представлен значительно шире. Эстонское законодательство не запрещает самоуправлениям использовать языки нацменьшинств, поэтому муниципальные службы Таллина могут без угрозы административных штрафов принимать от жителей заявления на русском или общаться с населением в социальных сетях. Непривычным для латвийского ока объемом кириллицы отличается и домашняя интернет-страница Таллинской мэрии tallinn.ee — здесь можно на русском найти подробное описание всех услуг, доступных жителям и предпринимателям, тексты муниципальных правил, оформить через интернет подачу заявки и т.д. Информация развлекательно-новостного характера вынесена на отдельную платформу stolitsa.ee (аналог riga.lv).

Еще один примечательный ресурс эстонского интернета — juristaitab.ee. Администрированием данного сайта занимается Союз юристов Эстонии при содействии Министерства юстиции, и по функциям он полностью напоминает латвийский официальный юридический вестник Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv). Отличие в одном — актуальные редакции наиболее важных законов в Эстонии доступны также на русском языке, причем ссылки на русские тексты размещены даже на сайте официального журнала для публикаций законодательства (www.riigiteataja.ee).

В Латвии отдельные переводы латвийских законов можно найти на частных сайтах d-k.lv и pravo.lv. Но те тексты, что там доступны бесплатно, часто оказываются устаревшими. Отдельные законодательные акты иногда публикуются на сайтах учреждений. Так, Конституция и Закон о Конституционном суде есть на сайте Конституционного суда satv.tiesa.gov.lv, а несколько законов о выборах — на портале Центризбиркома cvk.lv. Но это, скорее, исключения из правил.

Стоит отметить, что в Эстонии, как и в Латвии, русский язык не имеет какого-либо официального статуса. Но, как отмечают эксперты Открытого города, власти Эстонии гораздо реже обращались к практике санкций и запретов, как это принято в соседней Латвии. Последние годы, особенно после трагических событий вокруг переноса "Бронзового солдата", наблюдается тенденция к расширению официальных возможностей использования языка меньшинств. Два следующих примера — подтверждение этому.