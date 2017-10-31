Борьба против глобального потепления и защита окружающей среды, как и любое большое благородное дело, неминуемо обрастает всевозможными аферами и популистскими кампаниями. Тем важнее четко понимать, что изменения климата могут означать для Латвии, и можем ли мы что-то изменить.

Людям свойственно абсолютизировать форму, ритуал и забывать, зачем он, собственно говоря, нужен. Хороший пример — борьба против загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Уже не важно, что происходит с климатом, главное внедрять больше электромобилей на химических аккумуляторах, ставить больше ветряков и солнечных батарей, и всячески стимулировать все это за деньги налогоплательщиков, пугая их рассказами о грядущем изменении климата, перед которыми бледнеют ужасы Страшного суда.

Однако реальные беды, которые угрожают Балтии, совсем не связаны с страшными землетрясениями или наступлением пустынь. Не ждет нас и эпоха цветущих ананасов. Борьбой с вырубкой лесов и насаждением ветрогенераторов нашей планете мы не поможем. Изменение климата для Балтии может, в первую очередь, означать повышение уровня Балтийского моря, усиление ветров и рост количества осадков. Этого вполне достаточно, чтобы испортить нам жизнь. С другой стороны — и это большое счастье — эти проблемы известны (и, что важно, изучаемы). В человеческих силах уменьшить их воздействие. И, наконец, мы можем предложить мировому сообществу нечто большее, нежели ветряки и солнечные батареи в мизерном количестве.