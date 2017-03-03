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Государственная канцелярия Латвии призывает к радикальным реформам, которые должны вытащить систему госуправления из затяжного пике. Об этом на этой неделе рассказал директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш, а подготовленный его ведомством план лег на стол комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений. Портал Delfi изучил план реформы, чтобы пересказать основные моменты.
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