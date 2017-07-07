В регионе будет не хватать рабочей силы

Уже сейчас "Rail Baltica" — технически наиболее сложный и крупный проект инфраструктуры в странах Балтии — стимулирует спрос на рабочую силу в условиях медленного роста экономики. Проект создает спрос и одновременно вызов — обеспечить квалифицированных местных специалистов в таких сферах как строительство и инженерные науки, не говоря уже об IT, где спрос уже много лет превышает предложение. Эта тенденция не уменьшится, если учесть стремительный темп введения инноваций и дигитализации.

С 2026 года для обеспечения инфраструктуры "Rail Baltica" на балтийском рынке потребуются, например, машинисты и специалисты по обслуживанию поездов для работы в международной среде. А также специалисты по обслуживанию рельсовых путей и других железнодорожных систем, специалисты по управлению движением поездов. В связи с появлением новой железнодорожной инфраструктуры потребуются высокопрофессиональные специалисты по логистике интер- и мультимодальных поставок. Если учесть, что "Rail Baltica" будет электрифицированной железной дорогой, потребуются и специалисты по электрификации.

Этап строительства "Rail Baltica" начнется уже в 2019 году. Анализ преимуществ и расходов проекта (CBA-Cost Benefit Analysis) показывает, что "Rail Baltica" в странах Балтии создаст 13 000 рабочих мест с эквивалентом полной ставки в строительстве и более 24 000 прямых и непрямых рабочих мест в связанных областях во время строительства. Уже теперь ясно, что страны Балтии не готовы удовлетворить спрос на квалифицированную рабочую силу, поэтому потенциальным поставщикам проекта при планировании своего участия следует подумать, как решить этот вопрос.

К сожалению, Латвия по сравнению с другими странами Европы демонстрирует посредственные результаты по подготовке специалистов в сфере точных наук и технологий. То же касается популяризации изучения наук, технологий и математики (STEM) среди молодежи. В Балтии наблюдается низкий удельный вес изучающих и работающих в STEM.

Ведущие позиции по подготовке специалистов STEM в Европе занимают Финляндия, Великобритания, Ирландия, Франция Португалия, Словения, Литва и другие страны. Учитывая ожидаемый спрос в связи с проектированием и строительством объектов инфраструктуры, недостаточное число местных специалистов уже сейчас вынуждает посмотреть на специалистов за границей.

Необходимо улучшить учебные программы

Приоритетом выпускников основных и средних школ должен стать выбор учебных программ, связанных со спросом на рабочую силу в будущем. При этом не исключая возможности продолжать учебу не только по университетским программам, но и в профессиональных средних школах, у которых есть потенциал обеспечить специалистов высочайшего уровня.

Чтобы наши молодые специалисты в дальнейшем действительно могли конкурировать с коллегами на международном рынке, латвийская система образования должна быть направлена в будущее. Надо работать над доступностью соответствующего качественного образования с сильной ориентацией на удовлетворение спроса на рынке труда в будущем.

Важно учесть, что многих востребованных в ряде индустрий и стран профессий и специализаций лет пять-десять назад вообще не существовало. Перемены станут еще стремительнее. 65% детей, учащихся в начальной школе, будут работать в профессиях, которые сегодня мы можем только прогнозировать. Так что, тем более важно побуждать молодежь выбирать такие программы, которые будут динамично развиваться, которые будут востребованы и адекватны современным стандартам. Специалисты по окружающей среде и ученые, эксперты IT и цифровых технологий, инженеры и специалисты по строительству — вот лишь часть профессий, которая будет востребована на местном и региональном уровне.

С началом строительства "Rail Baltica" с 2019 по 2026 год возникнет потребность в новых специалистах и позициях, по которым специалистов сейчас не готовят. Сегодня на балтийском рынке труда можно прогнозировать нехватку работников в отдельных профессиях, связанных с железнодорожной спецификой. Это, например, квалифицированные операторы строительных машин, строительные техники, строительные инженеры, конструкторы, эксперты по цифровым технологиям, землемеры, тестировщики строительных конструкций и материалов, специалисты по высоко- и низковольтному электроснабжению, проектировщики и монтажники контактных сетей.

Качественная реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи потребует специалистов, которые в регионе недоступны. Поэтому профессиональным средним школам и вузам, которые хотят идти в ногу с будущим спросом на рабочую силу и помочь обеспечить доступность нужных работников, нужно развивать соответствующее обучение. Уже сейчас надо задуматься о новых практичных учебных программах, новых направлениях образования в целом.

Планируя изменения в учебных программах, следует учесть растущее число международных проектов, требующих специалистов всех уровней со знанием нескольких языков. Важно способствовать учебному процессу на английском языке. 21-й век требует знаний языков не только в офисной среде, но и на стройплощадке. Как "Rail Baltica", так и будущие проекты требуют способности работать и сотрудничать с иностранными специалистами и международными проектными командами. Поэтому знание иностранных языков будет огромным преимуществом.

Следует осознавать, что с развитием технологий и инфраструктуры меняется рынок труда. В будущем на этапе эксплуатации железных дорог появятся новые рабочие места — прямые, связанные с управлением и использованием инфраструктуры, пассажирскими и грузовыми перевозками, а также непрямые рабочие места, связанные с экономическим эффектом новой инфраструктуры (новые формы бизнеса, торговли, туризма, транспорта, логистики и т.д.). Важную роль будут играть инновации, новые технологии и дигитализация, которая уже сегодня входит в железнодорожную индустрию и в будущем обеспечит существенный вклад в мобильность пассажиров и грузов, систему контроля управления, безопасность и планирование перевозок, а также расширит опыт пассажиров при планировании поездок.

Перевод DELFI. Оригинал здесь