За мою жизнь у меня было два семейных врача. Первая жила в солидном частном доме в курортном городе, а вторая ходила, увешанная золотыми украшениями. Не утверждаю, что они купались в деньгах (возможно, украшения даже были не из настоящего золота), но я совершенно уверен, что семьи этих врачей не покупали продукты с помощью скидочных купонов.

Я не стандартный пациент, поскольку даже лица первого семейного врача не помню. Не потому, что у меня плохая память, а потому, что за десяток с лишним лет ни разу не заболел настолько серьезно, чтобы обращаться за помощью. А второй доктор рассказывала, что семейный врач каждый месяц получает деньги за каждого зарегистрированного у него пациента (это и есть знаменитая "капитация", о которой все говорят). В моем случае это что-то вроде того, как если бы автомеханик в сервисе получал каждый месяц за то, что моя машина работает без его вмешательства. Или как если бы Артусс Кайминьш получал бы зарплату за свою работу в Сейме. Хотя, постойте…

Еще один нюанс в работе семейных врачей, который меня очаровывает - интенсивное время приема пациентов. Целых четыре часа в день. Эта стандартная практика создает прекрасную ситуацию, при которой на прием к сравнительно популярному специалисту можно записаться только через две недели. Не знаю, как у других, но мне сложно вспомнить какую-нибудь хворь, которая без особого лечения не прошла бы за две недели. Конечно, острые заболевания и переломы не считаются - в этом случае я все равно отправляюсь в травмпункт, а не жду две недели записи к своему любимому доктору.

Напряженный четырехчасовой рабочий день и, в случае необходимости, пара выездов на дом не дают мне ответа на вопрос, за что именно врачи хотят получать более высокие зарплаты? Сколько они получают сейчас? Никто по-настоящему не знает, а сами врачи почему-то про это не говорят. В общественном пространстве звучит информация, что "о размере своей зарплаты семейные врачи не говорят, но, по неофициальным данным, на руки они получают, в среднем, 600-800 евро". Я не эксперт в отрасли, но предположу, что это может быть зарплата без учета доплат за выполнение критериев качества, обслуживания хронических пациентов, визитов на дом, "капитации" и т.д.

Почему семейные врачи так активно борются не за введение единой системы и увеличение фиксированной зарплаты (как это планируется во всей отрасли здравоохранения), а за увеличение "капитации" - того, что, в принципе, касается только самих семейных врачей? По-моему, потому, что при таком сценарии не будет возможности получить дополнительную прибыль, абсолютно ничего не делая. Немного математики. "Капитация" за одного пациента сейчас составляет 0,854 евро в месяц. Для семейного врача со средней нагрузкой и 1000 пациентов это 854 евро в месяц. Для хорошего семейного врача в городе, с базой в 3000 пациентов, мы говорим уже о 2562 евро. При том, что количество рабочих часов и объем сделанной работы у этих воображаемых врачей идентичен.

Думаю, что это прекрасно объясняет, почему забастовка и борьба за зарплаты идет за то, чтобы увеличить не зарплату, а "капитацию". 30% от двух с половиной штук (768,6 евро за 3000 пациентов, если быть точными) заметно лучше, чем фиксированная добавка в размере 200 евро. И пусть вас не смущают цифры: кажется, что 3000 пациентов - это очень много, но есть семейные врачи, у которых пациентов еще больше. Если верить Петерису Апинису.

Что забастовка семейных врачей значит для работников других отраслей медицины? Увеличенный объем работы и задержку запланированного увеличения зарплаты. Некоторые избранные увидели возможность выбить себе намного больше бабла, поэтому реформа остановилась до тех пор, пока требования семейных врачей не будут выполнены.

Что забастовка семейных врачей означает для меня, не связанного с отраслью человека? Очень просто: я по-прежнему могу посещать своего бастующего семейного врача, отстояв длинную очередь. Только за визит нужно платить не 1,42 евро, а 10, за которые не выдается чек (конкретный пример из больницы в одном из рижских микрорайонов). Если в среднем семейный врач принимает 20-30 пациентов, несложно подсчитать, что мой доктор во время забастовки засасывает около 250 евро в день и 1250 - в неделю. Словом, нормальная забастовка. Все-таки те украшения будут из чистого золота.

Перевод с латышского. Оригинал