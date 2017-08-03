Пока народ запугивают "фермами троллей", фальшивыми профилями и комментариями в социальных сетях, фейковыми новостями в СМИ, влиянием разных "спутников" и подобных новостных порталов на умы и сердца доверчивых латышей, прямо сейчас на наших глазах ведется настоящая гибридная война. И ведется результативно.

На общественное мнение можно повлиять только через те СМИ, которым конкретная часть народа доверяет, считая их своими. Ну, невозможно хоть как-то повлиять на латыша публикациями "Вестей" или сюжетами "Первого Балтийского канала". Хорошо, если он вообще знает о существовании этих СМИ. Напротив, при толковом использовании латышских СМИ, общественного внимания и эмоций (читай — злости), можно молниеносно добиться сдвига в нужном направлении.

Уже довольно давно БПБК три года подряд прослушивало разговоры Айнара Шлесерса. Пускай на этот раз останутся за скобками вопросы, почему прослушка велась лишь в одном отеле, были ли основания вести прослушку три года, почему весь арсенал оперативных средств, доступный "кнабовским" пинкертонам в финале дал всего лишь пшик. Уголовно-правового результата во всей этой эпопее не было и нет. Но переговоры были слиты в СМИ, поднялась политическая шумиха. И вместо того, чтобы конкретное должностное лицо, если суд признает его виновным, сидело в тюрьме, эта шумиха привела к "государственному перевороту" и роспуску Сейма. Идею об этом знающим людям удалось внушить Затлерсу. Возникла однодневка — партия Затлерса. Режиссеры мероприятия пришли к власти, была почти что создана коалиция с "Согласием", самого Затлерса позже отправили на политическую помойку.

Сегодня мы добрались до 2-й серии события 10-летней давности. На столе опять старый суп, слегка подогретый. Если удалось однажды, почему не попытаться снова? Новизна заключается лишь в новых, целенаправленно отобранных фрагментах разговоров, которые провозглашаются достаточным основанием, чтобы потребовать отставки генпрокурора Эрика Калнмейерса и министра земледелия Яниса Дуклавса.

Конечно, каждый из нас всегда несет в т.ч. моральную ответственность за любой поступок или сказанное слово. Но, по-моему, единственная политическая ошибка господина Дуклавса заключается в заявленных перед съездом Крестьянского союза амбициях сменить в руководстве Аугуста Бригманиса. Секретно записанные частные беседы без юридически подкрепленных доказательств являются всего лишь записанными беседами. Если записать повседневную коммуникацию любого человека за три года, уверен, там было бы не только, о чем краснеть и бледнеть. Профессионалы наверняка смогли бы подобрать какую-нибудь статью.

Вспомним хотя бы записи разговоров журналистки Илзе Яуналксне, сделанные Финансовой полицией СГД. Были там и наркотики, и грубые русские ругательства, и примитивные насмешки над Вайрой Вике-Фрейбергой. Не говоря уже о том, что в них ярко проявились реальные методы работы чистой сердцем журналистки.

Неконтролируемый слив избранных фрагментов защищенной законом информации или хотя бы их пересказ в СМИ здесь и сейчас угрожает стабильности государства и общества куда больше, чем "спутники" и "фермы троллей".

Мы можем лишь гадать, каковы истинные цели и интересы людей, в чьих руках имеется такая информация, гадать, какие еще фамилии или должности включены в повестку дня. Яркие политические события последних дней — отставки, заявления о новых партиях, напряженная риторика — к сожалению, заставляют сделать вывод, что политическая междоусобица среди самих латышей угрожает нам намного сильнее, чем рука Москвы. Муравейник, или банка с пауками, — как кому больше нравится — пришел в движение. Увы, при такой вседозволенности и правовом нигилизме ни одному из высших должностных лиц не хватило смелости четко сказать — стоп, довольно!

Все мы втянуты в эпицентр реальной гибридной войны.

Перевод Delfi. Оригинал здесь