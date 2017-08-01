Попытка вырубить деревья на участке на улице Дзелзавас в Пурвциемсе для строительства очередного супермаркета вполне закономерно вызвала возмущение общества и протесты населения. Должностные лица, высказываясь о деревьях, наконец проболтались, что потенциально деревья может вырубить представитель немецкой сети супермаркетов Lidl.

На самом деле слухи о планах Lidl по приходу на латвийский рынок циркулировали уже довольно давно, но, видимо не казались актуальными. А стоило бы обратить на это внимание.

Несколько недель назад ко мне и другим депутатам Европарламента из стран Балтии обратилась юрист по международному праву Анита Ланцмане, которая попросила проверить обоснованность многомиллионного финансирования, которое Европейский Банк реконструкции и развития (ERAB) выделил магазинам Lidl и их материнской компании Schwartz Group на агрессивную экспансию сети в Восточной Европе.

В письме она предупредила евродепутатов, что экспансия Lidl создает большую угрозу для местного регионального рынка, особенно для местных производителей. Это в свою очередь создает угрозу убежденности граждан ЕС в обеспечении единого и честного европейского рынка, где уважают интересы каждой страны-участницы, и где действуют единые рыночные условия.

Мне неизвестно, отреагировали ли на письмо другие депутаты, и если да, то каким образом, но я призвала Еврокомиссию углубиться в данный вопрос и предоставить ответ. Подождем реакции.

Благодаря крупному финансированию, Lidl уже осуществил экспансию, например, в Румынии, Чехии, Болгарии. Госпожа Ланцмане в своем письме отмечает, что ERAB еще в 2010 году выделил заем в размере более 100 млн. евро на приход сети Lidl в Восточную и Центральную Европу. И это в дополнение к уже полученному финансированию Всемирного банка на те же цели. Мотивировано это благородными намерениями по уменьшению бедности в регионе. В одном только 2016 году Lidl получил 100 млн. евро на развитие магазинов в Сербии, а в 2017 году Schwarz Group будет выделено 200 млн. евро на дальнейшее развитие в Восточной Европе.

Козырь Lidl в борьбе за покупателя – это не высококлассный сервис или особое качество продукции, а предельно низкие цены. Чтобы этого добиться, товары закупают централизованно и в больших объемах. По этой причине абсолютное большинство продукции, реализуемой Lidl, скорее всего, не будут закупать в Латвии.

Поэтому приход Lidl – дурной знак для латвийских производителей и крестьян, которым при столкновении с дешевыми товарами из других стран будет трудно реализовать собственную продукцию или придется продавать ее по очень низким ценам. Возможная дальнейшая цепная реакция – сокращение рабочих мест, что повлияет на общую покупательскую способность населения, что опять вызовет ликвидацию рабочих мест, и т.д. Увеличится бремя для социального бюджета. Для производства в Латвии – ничего хорошего.

По-моему, средства ЕС, в т.ч. финансирование ERAB, которое обычно выделяется на выгодных условиях, прежде всего нужно тратить на поддержку производителей и крестьян, а не на стремительную экспансию одной отдельной сети розничной торговли и стимулирование монополии, что вызовет проблемы у производителей. В результате мы можем прийти к тому, что финансовый допинг ЕС в долгосрочной перспективе приведет к росту цен на продовольствие.

Неизвестно, проводилась ли перед длительным выделением таких крупных средств одному участнику рынка тщательная оценка возможного влияния и анализ сценариев на будущее. По крайне мере, хочется надеяться, что эти события заставят задуматься, не слишком ли легкомысленно латвийские государственные органы относятся к приходу в нашу страну предприятия, в распоряжении которого есть средства, несравнимые с теми, что доступны латвийским предприятиям. Также хочется надеться, что государство все же использует свои возможности защитить латвийских крестьян и производителей.

Перевод DELFI. Оригинал здесь