Моисей 40 лет водил народ Израиля по пустыне, чтобы освободить его от рабской души. В Латвии нет ни Моисея, ни пустыни (впрочем, если государством управлять так же, как сейчас, через 40 лет Латвия превратится в пустыню). Прошло 25 лет с тех пор, как мы не живем в СССР, но СССР во многих из нас еще живет. В чем сходство?

Во-первых, отвергнуть, облаять и оболгать ушедших правителей. Во-вторых, разграбить свою страну и украсть у человек честь. Один из основных принципов демократии - ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. Говоря по-простому - не виновен до того момента, пока не признан виновным. Украденные вещи можно вернуть, украденную честь и заслуги - нет. Это факт, а не мнение. Точно так же факт в том, что Вайра Вике-Фреберга внесла огромный вклад в улучшение имиджа Латвии в мире.

В цивилизованных странах бывших президентов нет. Если президент есть, то на всю жизнь. В случае Вайры Вике-Фрейберги я предложил бы внести изменения в Закон о президенте и ввести титул "Почетный президент Латвии", который вручается за особые заслуги.

Допускаю, что эта эти неприятные дрязги вокруг места для могилы президента раздражает и унижает каждого более-менее интеллигентного человека. Где те чиновники, что выделили эту пока пустую, но уже оскверненную могилу? Не сама же она себе нашла это место, и я сомневаюсь, что требовала, чтобы оно было рядом с Чаксте. Что мешает этим чиновникам защитить президента, даже если нарушена буква закона? У каждого закона есть и дух. Почему дух закона и этическую сторону дела не видят те, кто наслаждается глумлением над уважаемой дамой и передают дело на рассмотрение в БПБК?

Теперь этим унижающим всех нас эпизодом займется БПБК. Почему не президент, не Кабинет министров, ни председатель Сейма? Почему вы молчите и прячетесь за дискредитировавшим себя "сервисным бюро правящих партий"? Согласны ли вы, господин президент, с этой унижающей государство кампанией?

"Такое учреждение, как БПБК, имеющее широкие права расследования, должно быть очень внимательным и осторожным в своих методах. Чтобы мы все действительно могли чувствовать, что они работают очень точно не только в рамках закона, но и этики; чтобы мы все могли им доверять. БПБК должно ходить на цыпочках и понимать, что на него ложится большая ответственность", - сказала когда-то президент.

Остается только надеяться, что хотя бы на этот раз сотрудники БПБК будут осторожными и деликатными в своих методах.

Перевод с латышского Delfi