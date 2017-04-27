"Отдохнет у моря, загорит, да еще и язык подучит", — так часто рассуждают родители, собираясь отправить ребенка в летний лагерь. Действительно, всем нам хочется, чтобы школьник с пользой провел лето. Мальта и Испания, Британия или Германия, на две недели или на месяц, экономно или подороже — вариантов очень много. Однако нужно понимать, что отдых в лагере действительно может не принести никакой пользы — кроме загара и хорошего настроения.

Можно ли найти летний лагерь, который совершенно точно пойдет ребенку на пользу? Такой, который поможет подготовиться к экзамену вроде IELTS или позволит проверить, готов ли школьник к переходу в зарубежную частную школу или поступлению в университет? Сотрудники компании egoPERFECTUS, балтийского лидера в сфере персонализированного образования уверены: да, можно. Но это не такая простая задача, как кажется.

Можно поехать к морю и заодно позаниматься английским пару часов в день. Можно отправиться в летние университеты (например, Oxbridge или Ivy League) и пройти там "курс молодого бойца" — подготовку у поступлению в вуз. Можно совместить изучение языка со спортом или творчеством (дизайном, кино или музыкой). Или выбрать лагерь программы молодых лидеров, где молодежь учат добиваться целей и вести других за собой. Можно пройти программу погружения в языковую среду и провести три-четыре недели в зарубежной средней школе. Как насчет программы для родителей с маленькими детьми? Какую страну вы выберете? Великобританию? США? Канаду? Какова оптимальная продолжительность занятий в лагере? Стоит ли ехать на неделю?

У каждого, кто начинает задумываться о летнем лагере, возникает множество вопросов. Это не должно вас смущать, потому что специалисты помогут найти ответы. Важно не упускать из виду главное — правильно подобранный языковой лагерь в любом случае пойдет школьнику на пользу. Простой пример: интенсивный курс, как правило, предполагает не менее 22 академических часов в неделю. Это можно было бы сравнить с 1,5-2 месяцами учебы в школе, но не забывайте о другой языковой среде: в таких условиях ребенок начинает говорить гораздо быстрее.

Второй момент: лучший возраст для лагерей — от 8-го класса и старше, потому что ребенок не только резко улучшает владение языком, но и получает громадный жизненный опыт. Он пропускает через себя другие системы образования, знакомится с зарубежным бытом и становится более самостоятельным. Перед окончанием школы это крайне важно.

"Нужно понимать, что выбор лагеря — это не окончательная задача. Сам по себе лагерь вряд ли что-то кардинально изменит в жизни ребенка, — признает консультант egoPERFECTUS по образованию за рубежом Лиене Поммере. — Лагерь нужно рассматривать как часть плана по развитию личности молодого человека и его дальнейшего образования или карьеры".

Но что делать, если желание развиваться есть, а четкого плана нет? Для таких случаев у egoPERFECTUS есть специальный инструмент — методика egoMAPPING, которая помогает выявить истинные потребности и мотивацию детей и их родителей. На основе этой информации специалисты компании подбирают наиболее подходящие варианты языковых лагерей во всем мире. "В нашем списке самые лучшие специализированные языковые лагеря в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах, — отмечает Оксана Пинчук. — В них можно не только освоить иностранный язык или улучшить знания, но и получить навыки спорта, искусства, актерского мастерства, музыки, танца, верховой езды".

Летние каникулы совсем скоро, пора подумать о том, чем заняться летом. Отдых и учеба одновременно — что может быть лучше? egoPERFECTUS поможет вам подобрать летний языковой лагерь, в котором ваш ребенок не только улучшит владение иностранным языком, но наберется новых впечатлений и получит большой жизненный опыт. Записаться на консультацию к специалистам egoPERFECTUS можно здесь.