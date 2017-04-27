Изумрудные лужайки и просторные классы. Учителя, которых ты будешь с благодарно-стью вспоминать всю жизнь. Дисциплина, которая помогает стать по-настоящему свобод-ным. Новые друзья по всему миру. Иностранный язык - в совершенстве. Знания, которые позволяют выбирать университет. Спорт и хобби, дружелюбие и безопасность, уважение к личности.

Если идеальная школа и существует, то мы только что ее описали. Сотрудники компании egoPERFECTUS, балтийского лидера в сфере персонализированного образования, уже 12 лет успешно подбирают идеальные школы за рубежом — в Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Франции, Австралии и других странах. И находят, помогая школьникам получить незабываемый опыт, а родителям — обрести уверенность в том, что их ребенок готов прочно встать на ноги.

В мире есть десятки или сотни тысяч частных школ: классические британские, продвинутые американские, элитные швейцарские или инновационные немецкие… Их требования, системы и подходы к образованию радикально отличаются. Найти для ребенка школу, которую он полюбит — крайне трудная задача, и без помощи специалистов тут не обойтись. egoPERFECTUS не только консультирует родителей, но и при помощи методики egoMAPPING определяет личные качества и способности школьников, подбирая лучшие варианты обучения. Точная оценка потребностей и возможностей ученика позволяет найти школу, которая подойдет именно ему.

"Наши студенты учатся в Британии, Канаде, США, Швейцарии, Новой Зеландии и других странах — в таких школах, как, например, Ellesmere College, Mill Hill School, Sevenoaks School, Rugby School, Berlin Brandenburg International School, Leysin American School, Lake Forest Academy", — говорит консультант egoPERFECTUS по образованию за рубежом Лиене Поммере. И с каждым годом их становится все больше. Школьники, готовые учиться за рубежом, как правило, хорошо владеют английским языком и легко принимают "правила игры".

Что происходит, если вам удается найти "свою" школу? Самые разные вещи. Академическое обучение в частной школе обычно построено так, чтобы подготовить ученика к поступлению в престижный вуз. Конкуренция между школами приводит к тому, что на работу туда попадают только лучшие учителя. То есть качество образования будет на высоте.

Но есть и не такие очевидные моменты, и главный из них — развитие личности. "Даже один год обучения в британских частных школах невероятно меняет детей. Они буквально расцветают — и академически, и с точки зрения поведения в обществе, — рассказывает исполнительный директор egoPERFECTUS Оксана Пинчук. — Они становятся более уверенными в себе, более самостоятельными, в них появляется желание добиться большего. Дело в том, что они оказываются в среде, где большинство детей такие же, как и они. Там не принято хвастаться новым телефоном или дизайнерской одеждой, зато в цене знания и достижения. Мы однозначно желаем каждому школьнику почувствовать это на себе".

Сочетание дисциплины и внимания к личности ребенка приводит к тому, что он становится более целеустремленным и открытым. Меняются и отношения в семье: родственники становятся ближе; школьники понимают, какие силы родители вкладывают в их образование. И, конечно, речь идет не только об учебе. Жизнь школьников в частных школах наполнена множеством занятий — они могут попробовать свои силы в спорте (например, конном спорте, теннисе, плавании, боксе или футболе), заниматься музыкой или рисованием, участвовать в учениях молодых кадетов и так далее.

Учебный год подходит к концу, и сейчас лучшее время для того, чтобы подумать о том, где продолжать обучение. egoPERFECTUS поможет вам подобрать частную школу, в которой ваш ребенок получит великолепное образование и заложит фундамент для взрослой жизни.

egoPERFECTUS также предлагает карьерное тестирование egoCOMPASS, высшее образование за рубежом, краткосрочные программы и лагеря за рубежом.