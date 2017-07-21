Летом люди традиционно отправляются на отдых к водоемам, чтобы поплавать или порыбачить. В то же время на селе приближается уборочная страда. Предприятие электроснабжения AS "Sadales tīkls" напоминает – и во время отдыха, и выполняя хозяйственные работы, необходимо быть острожными и соблюдать меры электробезопасности.

Каждый – и ребенок, и взрослый, рыбачащий вблизи линии электропередачи, должен соблюдать правила электробезопасности, обращая особое внимание на расстояние между ЛЭП и выбранным местом рыбалки. Неосторожное обращение с удочкой создает угрозу здоровью и жизни. Согласно информации, обобщенной предприятием, ежегодно дети и взрослые получают электротравмы в результате прикосновения удочкой к проводу ЛЭП. Особенно внимательным нужно быть с удочками длиною более 3 метров, так как такая длина повышает для рыболова риск получения электротравмы в результате задевания воздушной электролинии удилищем или леской. В такой ситуации никто не защищен от электротравмы, а мнение, что рыболова защитят резиновые сапоги, ошибочно. На электропроводность и силу электрического тока существенно влияют факторы окружающей среды – влажный воздух, контакт с водой или влажной поверхностью земли.

Кроме того, ежегодно люди получают раны или опасные для жизни электротравмы во время кошения травы электрическими газонокосилками. При пользовании газонокосилкой необходимо соблюдать элементарные требования безопасности. Перед работой необходимо всегда проверять техническое состояние электрического провода, а также контакта газонокосилки. Во время кошения желательно одевать обувь на толстой резиновой подошве, а если во время пользования газонокосилкой был поврежден электропровод, немедленно выключить общий рубильник. Пользоваться газонокосилкой можно только в сухую погоду!

Во время выполнения сельхозработ и уборки урожая AS "Sadales tīkls" призывает водителей специальной техники действовать ответственно и соблюдать правила электробезопасности. Каждому водителю трактора, грузовика или комбайна нужно быть особенно внимательным, работая вблизи ЛЭП. Нужно также помнить, что в защитных полосах вдоль электролиний запрещено работать на технике, высота которой превышает 4,5 метра от поверхности земли. В случаях, когда в защитной полосе необходимо работать на технике выше 4,5 метра, планируемые работы нужно согласовать с AS "Sadales tīkls".

Во время выполнения обычных, рутинных работ с помощью техники люди иногда забывают об элементарных требованиях безопасности и мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать у ЛЭП. Анализируя причины несчастных случаев, AS "Sadales tīkls" установило, что чаще всего это невнимательность водителя трактора, самосвала или комбайна при выполнении ежедневных работ. Согласно обобщенной предприятием информации, за шесть месяцев этого года при выполнении хозяйственных работ с помощью тракторов, комбайнов, самосвалов и другой техники или механизмов, линии электропередач были повреждены более чем 200 раз, а в пяти случаях водители получили ожоги или тяжелые электротравмы.

AS "Sadales tīkls" напоминает: будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности, работая или отдыхая вблизи ЛЭП или другого электрооборудования! При обнаружении опасной ситуации просим немедленно звонить по телефону AS "Sadales tīkls" для заявления неисправностей: 8404.