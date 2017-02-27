Как показывает опрос жителей и предпринимателей, проведенный центром исследования рынка и общественного мнения SKDS, за полгода после перехода на сбалансированные тарифы на распределение электроэнергии 34% предпринимателей и 28% жителей уменьшили мощность своего подключения электроэнергии или оценили такую возможность. В то же время почти 62% предпринимателей и 61% жителей не думали об этом. Это свидетельствует о том, что и у предпринимателей, и у домашних хозяйств еще есть возможность пересмотреть мощность своего подключения, оценить, соответствует ли она планировавшейся изначально или намного меньше, и, уменьшив мощность подключения, уменьшить также общий счет за электроэнергию.

В целом 15,2% опрошенных предпринимателей отметили, что не только думали об уменьшении мощности своего подключения, но уже уменьшили его или планируют в ближайшее время обратиться с соответствующим заявлением в AS "Sadales tīkls", чтобы отказаться от лишней мощности, которая реально не используется. В то же время возможностью уменьшить мощность подключения для своего жилья до сих пор воспользовались 6% жителей.

"Анализируя данные опроса, мы видим, что доля предприятий и жителей, которые еще не думали об оптимизации мощности своего подключения, достаточно велика. У них еще есть возможность сделать свое подключение более эффективным и таким образом уменьшить счет за электричество. Как показывают результаты опроса, общий уровень информированности общества о переходе на сбалансированные тарифы на электроэнергию высок — об этом в целом информированы 91% жителей и 92% предпринимателей", — отмечает председатель правления AS "Sadales tīkls" Андис Пинкулис.

По данным AS "Sadales tīkls", всего 38 тысяч клиентов пересмотрели мощность своего подключения и ее соответствие реальным потребностям. Из них 28 тысяч — это домохозяйства, при этом почти во всех случаях было решено уменьшить мощность подключения до фактически необходимого уровня с отказом от лишней, неиспользуемой мощности.

В то же время 50% опрошенных респондентов считают, что результат сбалансирования тарифов на поставку электроэнергии справедлив и владельцы зданий должны сами покрывать расходы на содержание подключения к электросети. Противоположное мнение выражают 30% респондентов, а у 20% опрошенных нет определенного мнения. "Клиенты, которые ежедневно не потребляют электроэнергию, но которым необходимо подключение, теперь также участвуют в содержании своего подключения к электросети. Раньше вместо них эти расходы фактически покрывали лишь те клиенты, которые потребляют электроэнергию. Теперь же тем жителям, которые потребляют электричество, больше не нужно платить еще и за тех, которые ее не потребляет, но которым мы все равно должны обеспечивать подключение электроэнергии, непрерывную подачу электричества и обслуживание счетчиков", — считает А. Пинкулис.

До сбалансирования тарифов приблизительно 120 000 клиентов были так называемыми „нулевыми" объектами с очень низким потреблением электроэнергии, причем половину из них составляли городские квартиры. Протяженность воздушных электролиний до этих объектов составляла около 3 000 км, и для обеспечения эффективной работы электрических сетей и оборудования эти электролинии до "пустых" подключений нужно было своевременно восстанавливать и поддерживать в технически исправном состоянии. До изменения тарифов эти расходы покрывали лишь те, кто потреблял электроэнергию. До конца прошлого года около 11 тысяч таких клиентов решили расторгнуть договоры о подключении к принадлежащим им объектам.

SKDS проводил интернет-опрос в ноябре прошлого года, в нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.