"Если раньше для подключения электричества в окрестностях Риги требовалось в среднем 220 дней, то теперь в рамках пилотного проекта, в упрощенном порядке, AS "Sadales tīkls" удается осуществлять подключение к электросети в среднем за 67 дней", — рассказывает член правления, директор по развитию предприятия Роланд Лусверис.

В прошлом году, проанализировав процесс подключения к электросети и изыскивая возможности упрощения и ускорения этого процесса, а также руководствуясь специальными строительными правилами Кабинета министров о строительстве объектов для производства, передачи и распределения электроэнергии (правила № 573), предприятие запустило пилотный проект. Он призван сократить время на подключение в упрощенных случаях, когда необходимо провести строительные работы, но вместо строительного проекта достаточно разработать техническую схему проекта, а проведение строительных работ не нужно согласовывать с владельцами прилегающих земельных участков.

"Это значит: если вдоль конкретного земельного участка проходит воздушная или кабельная электролиния, то практически, чтобы произвести подключение, не нужно дополнительно согласовывать работы с другими землевладельцами. Правила Кабинета министров предусматривают, что этот процесс проходит в упрощенном порядке, с информированием стройуправы и на основе эскиза технического проекта. Такой процесс подключения прост и быстр, поскольку клиенту не нужно самому искать разработчика проекта — все обеспечивает один и тот же квалифицированный исполнитель строительных работ, выбранный предприятием "Sadales tīkls" в конкурсном порядке", — отмечает в интервью газете "Dienas bizness" Р.Лусверис.

Пилотный проект реализуется в нескольких самоуправлениях в окрестностях Риги, где был объявлен конкурс, чтобы выбрать строительного подрядчика, готового предоставить такую услугу, так как по условиям подключения клиенту пришлось бы самому искать проектировщика и разрабатывать строительный проект. В рамках пилотного проекта клиенту предлагается услуга, которая включена в упрощенный проект строительного подрядчика, выбранного AS "Sadales tīkls" (разработка технического эскиза), а также устройство подключения.

До сих пор для устройства подключения к электросети — с момента, когда клиент выразил такое желание и подал заявление, и до установки электросчетчика, в Риге требовалось в среднем 220 дней. В настоящее время в рамках пилотного проекта и упрощенного подключения на это уходит в среднем 67 дней. Это значит: если клиент соглашается на это предложение и оплачивает счет, то к нему приходит строительный подрядчик, выбранный AS "Sadales tīkls", согласует с клиентом место, где будет находиться распределительное устройство для учета потребленной электроэнергии, и практически сразу же после этого подрядчик может приступать к устройству подключения.

"Сегодня мы готовы идти с этим процессом дальше по всей Латвии, поэтому мы не только проинформировали Союз самоуправлений Латвии, но и встречаемся со стройуправами самоуправлений, чтобы во всех краях Латвии у AS "Sadales tīkls" была возможность, используя упрощенный порядок и стандартные решения, производить подключения без отдельно выданного разрешения на строительство — нужно лишь проинформировать стройуправу о плане выполнения работ в защитной полосе и в пределах "красных линий". Если переговоры со стройуправой будут удачными, то мы договоримся о технических решениях для стандартов подключения. Предусматривается, что таким упрощенным порядком подключения к электросети клиенты по всей Латвии смогут воспользоваться уже в конце этого года", — рассказывает о планах предприятия Р.Лусверис.

В результате однозначно выиграет каждое домашнее хозяйство или предприниматель, находящийся на территории конкретного самоуправления, так как процесс подключения будет простым и быстрым для клиента. Правда, не все подключения возможны в упрощенном порядке — за год AS "Sadales tīkls" производит в среднем 9000 новых подключений к электросети, при этом упрощенный порядок может распространяться на 10% от всех новых подключений.

Пилотный проект стартовал в ноябре 2016 года. На сегодняшний день технические условия для подключения к электросети в упрощенном порядке выданы 48 клиентам в окрестностях Риги. "Мы видим, что большинство клиентов оценили преимущества этой услуги. До начала пилотного проекта мы предполагали, что разница между услугой AS "Sadales tīkls" по разработке технического эскиза и затратами на проектировщика, выбранного клиентом, составит приблизительно 30%, но сейчас мы видим, что расходы на разработку упрощенного проекта не будут отличаться больше, чем на 10%", — с удовлетворением отмечает Р.Лусверис.

"Если посмотреть на процесс подключения в целом, то он разработан таким образом, чтобы стимулировать клиента максимально эффективно оценивать необходимость в подключении и выбирать по возможности оптимальную его мощность. Конечно, если мы оцениваем это в контексте тарифов на услуги распределительной системы, то после прошлогоднего выравнивания структуры тарифов они мотивируют клиентов тщательно и ответственно оценивать необходимую мощность подключения к электросети. Продуманно запросив мощность подключения, необходимую для домашнего хозяйства или предприятия, клиент может уменьшить общую сумму платежа за электроэнергию, так как тарифы на услуги распределительной системы зависят от мощности подключения к электросети и эффективности использования этой мощности", — подчеркивает член правления AS "Sadales tīkls".