Продолжая сотрудничество с самоуправлениями, AS "Sadales tīkls" уже четвертый год подряд проводит встречу со всеми самоуправлениями Латвии и информирует их о проделанном работе по улучшению электроснабжения и о проектах по реновации и реконструкции электросети, запланированных на территории этих самоуправлений. Для того чтобы организации и предприятия могли своевременно планировать и согласовывать свои действия, 20 октября AS "Sadales tīkls" проинформировало о проектах на период до 2020 года Рижское самоуправление и владельцев инженерных коммуникаций — предприятия "Latvijas Gāze", "Rīgas Siltums", "Latvijas Mobilais Telefons", "Rīgas satiksme", "Rīgas ūdens", "Lattelecom", "Latvijas Dzelzceļš" и "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs".

AS "Sadales tīkls" каждый год встречается с представителями всех самоуправлений Латвии, чтобы проинформировать их о проектах по реновации инфраструктуры и улучшению электроснабжения, уже реализованных или запланированных в ближайшие годы на их административной территории. Таким образом, предприятие призывает самоуправления и владельцев других инженерных коммуникаций своевременно планировать и согласовывать работы, которые необходимо выполнить в конкретном месте, эффективнее использовать административные ресурсы, уменьшить общие затраты проектов и время на их реализацию, тем самым содействуя развитию самоуправлений и повышению благосостояния его жителей. На прошлой неделе на встречу, во время которой AS "Sadales tīkls" информировало о проектах, запланированных на территории Рижского самоуправления на период до 2020 года, были приглашены представители как столичного муниципалитета, так и предприятий AS "Latvijas Gāze", AS "Rīgas Siltums", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Rīgas satiksme", SIA "Rīgas ūdens", SIA "Lattelecom", VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" и VAS "Latvijas Dzelzceļš", инженерные коммуникации которых проходят по территории города.

В сентябре и октябре этого года в ходе встреч с представителями самоуправлений обсуждались вопросы развития электросети, внедрения "умных" элементов, технологий и их решений, которые позволяют управлять сетью дистанционно, установки "умных" электросчетчиков и их преимуществ, а также возможности улучшения сотрудничества при планировании реконструкции инженерных коммуникаций или проектов по развитию самоуправлений и улучшению окружающей среды. В целях уменьшения расходов на электроэнергию за счет эффективного использования мощностей подключений к электросети, самоуправления продолжают оценивать расход электроэнергии на своих объектах и его соответствие мощностям подключений, а также ищут оптимальные места для устройства новых подключений, чтобы сократить свои расходы на услуги распределительной системы и вернуть средства, вложенные в постройку подключений.

Одно из новшеств, с которыми AS "Sadales tīkls" знакомит представителей самоуправлений, — предлагаемая предприятием услуга полного сервиса по устройству подключения к электросети. Это возможность устройства нового подключения в упрощенном порядке, которая позволяет в среднем втрое сократить время, необходимое на устройство нового подключения. Такой упрощенный порядок возможен в случаях, когда для устройства подключения необходимо проводить строительные работы, но на месте разработки строительного проекта достаточно разработать его техническую схему. Важно, чтобы строительные работы проводились только на земле, принадлежащей самоуправлению, в пределах красных линий, и не требовали дополнительного согласования с владельцами земельных участков, окружающих объект. В настоящее время такой упрощенный порядок уже применяется при устройстве подключений в Олайнском, Балдонском, Кекавском, Бабитском, Марупском, Бауском, Добельском, Елгавском и Тукумском краях. AS "Sadales tīkls" продолжает переговоры со строительными управами самоуправлений, чтобы такой порядок можно было применять на всей территории страны.

Самоуправления оценили важность такого сотрудничества и обмена информацией, и с каждым годом растет их интерес к развитию электросети, к запланированным проектам и услугам, предоставляемым AS "Sadales tīkls". Регулярный обмен информацией позволяет самоуправлениям лучше понять основные направления развития и главные процессы в AS „Sadales tīkls", а AS „Sadales tīkls", в свою очередь, получает от самоуправления конструктивные предложения по усовершенствованию своих услуг и процессов на предприятии. Своевременный взаимный обмен информацией дает результат: по всей Латвии одновременно с реконструкцией инженерных коммуникаций самоуправлений реализованы масштабные проекты по реновации и усовершенствованию электросети, и число таких проектов с каждым гордом растет. Сотрудничество AS "Sadales tīkls" с самоуправлениями, которые точнее всего знают объекты и инфраструктуру, расположенные на их административной территории, и планы их развития — экономически правильная и эффективная практика, которая приносит выгоду всем жителям и предпринимателям самоуправления.