AS "Sadales tīkls" (ST) продолжает программу установки "умных" счетчиков в Латвии – в этом году 110 тысяч технологически устаревших электросчетчиков будут заменены измерительными приборами новейшего поколения. Таким образом, уже треть клиентов AS “Sadales tīkls” сможет оценить преимущества "умных" счетчиков электроэнергии.

В отношении "умных" счетчиков по-прежнему существует ряд ошибочных стереотипов, например, что за замену счетчика должен платить клиент или что "умные" счетчики считают больше электроэнергии, чем израсходовано, и в этом и есть причина увеличения счетов за электричество. Специалисты ST подчеркивают, что эти мифы ложны: за замену счетчика клиенту платить не надо, все расходы покрывает ST и в случае увеличения счета нужно искать другие причины, а не винить в этом новый счетчик: на сумму счета влияют привычки клиента, энергоэффективность используемых электроприборов и освещения, возможно, выбранный продукт от торговца электричеством, а также другие факторы.

"Умные" электросчетчики сертифицированы в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза и Совета 2004/22/EK „Об измерительных приборах", которая изначально исключает возможность того, что "умные" счетчики "измеряют" расход электроэнергии неточно и показывают больше, чем клиент фактически получил и израсходовал. "Умные" счетчики осуществляют точный учет всей электроэнергии, реально потребленной клиентом. Учитывая, что сегодня все электроприборы значительно модернизированы, электричество потребляют, к примеру, даже зарядные устройства мобильных телефонов, оставленные включенными в электророзетку. Телефон не заряжается, но зарядное устройство в режиме ожидания хоть и немного, но расходует электроэнергию. На старых счетчиках индукционного типа клиент видит только общий расход электроэнергии за месяц, теперь же можно увидеть расход за день или даже за час. Если все-таки кажется, что электросчетчик не отражает реальную картину, можно позвонить в ST, и специалисты предприятия проверят счетчик. Если он окажется неисправным, то замену оплатит ST, если же будет работать точно, то расходы на проверку придется оплатить клиенту.

Некоторые клиенты беспокоятся – кто же оплачивает подсветку дисплея счетчика? ST подчеркивает, что на дисплее счетчика можно включить подсветку, чтобы посмотреть показатели в помещениях, где нет освещения, и точно так же подсветку можно выключить. Расходы на собственное потребление электроэнергии счетчиком (в том числе на подсветку дисплея) включены в технологические издержки ST, и клиенту покрывать эти затраты не нужно.

Установку "умных" счетчиков для домохозяйств ST начало в 2014 году, а юридические лица и торговцы электроэнергией оценивают преимущества новых счетчиков уже с 2007 года. Срок верификации старых счетчиков завершился, и другие операторы систем распределения электроэнергии в странах ЕС также приняли логичное решение о замене технологически устаревших электросчетчиков "умными" приборами новейшего поколения. Например, сегодня в Эстонии у всех клиентов учет расхода электроэнергии ведется в цифровом режиме. В Латвии программа установки "умных" счетчиков электроэнергии завершится к 2023 году, когда такие счетчики будут установлены на всех клиентских объектах.

Переход на "умные" счетчики осуществляется как для снижения расходов, так и для удобства обслуживания клиентов. "Умные" счетчики позволяют не только на расстоянии оперативно получать информацию о расходе электроэнергии и показаниях, но и содействуют мерам по повышению энергоэффективности. Именно "умные" счетчики – один из гарантов, который в случае прекращения электроснабжения позволяет специалистам ST максимально быстро возобновить подачу электроэнергии, так как они обеспечивают информацию об отключениях напряжения.

Кроме того, с установкой "умных" счетчиков сокращаются расходы на их обслуживание, ведь новым счетчикам фактически не требуется ежегодный очный осмотр. В системе ST наситывается около 1,1 миллиона электросчетчиков, и их ежегодная очная проверка требует больших денежных затрат. Также с установкой "умных" счетчиков будет обеспечена возможность более эффективного контроля потерь электроэнергии.

"Умные" счетчики обеспечивают клиентов и торговцев электроэнергией информацией о текущем электропотреблении. Это особенно важно для клиентов, которые решили покупать электричество по биржевым ценам, так как новые счетчики позволяют оперативно получать и анализировать данные о почасовом расходе электроэнергии. Опыт ST показывает, что доступ к подробной информации о потреблении электроэнергии позволяет клиентам расходовать электроэнергию намного эффективнее, уменьшая свое энергопотребление.

Торговцам электроэнергией доступность данных позволяет выставлять клиентам счета в соответствии с фактическим потреблением, а также предлагать клиентам производить расчеты согласно меняющейся биржевой цене. У торговцев есть возможность уменьшить риски и предложить клиентам более низкую цену, а клиентам дается возможность сэкономить, регулируя свое потребление в зависимости от колебаний биржевой цены на электроэнергию. С помощью "умного" счетчика торговцы электроэнергией также могут разрабатывать различные специфические продукты для клиентов.

Развитие "умной" электросети – одна из целей ST, это означает автоматизацию электросети с постепенным внедрением в нее "умных" элементов – дистанционных датчиков неисправностей сети и управляемых на расстоянии выключателей напряжения, а также "умный" учет электроэнергии. Развитие "умной" сети важно для развития экономики Латвии, так как современная, инновационная электросеть повышает надежность электроснабжения и качество услуг, предоставляемых клиентам, способствует технологическому и индустриальному развитию отрасли и, соответственно, конкурентоспособности страны. Все это гарантируют новые ИТ-решения, которые активно внедряются ведущими европейскими операторами распределительных сетей.