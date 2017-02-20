Зима – это самое время побаловать себя массажами, программами по уходу за красотой, банными процедурами и другими ритуалами для души и тела. В холодное время года можно запланировать процедуры с интенсивным эффектом, требующие более длительного времени. Директор СПА центра курортной гостиницы “Hotel Jūmala Spa” Елена Варнус-Лебедева рекомендует СПА процедуры, подходящие для поддержания здоровья и энергии в зимнее время.

"Зимой в СПА центрах повышается спрос на согревающие и успокаивающие массажи — массаж вулканическими камнями, массажи с использованием камней из гималайской соли, гречки и теплых свеч. Особенно приятная процедура именно в зимнее время — обертывание, которое не только расслабляет, но и активно увлажняет и питает кожу, что очень важно при постоянной смене температур и уровня влажности на улице и в помещениях. Очень популярны процедуры с шоколадом, морскими водорослями и грязями. Зима также идеально подходит для таких косметических процедур, которые не рекомендуется проводить весной и летом из-за повышенного ультрафиолетового излучения, например, для дермабразии, химических пилингов, фото восстановления кожи, биоревитализации", советует директор СПА центра.

Питательные и восстанавливающие процедуры для лица и тела.

Соль, ветер и сухой воздух в помещениях сушит и старит кожу, она не получает все необходимые питательные вещества, поэтому в холодное время коже необходима дополнительная защита. Подкожные сальные железы зимой становятся неактивными, поэтому понижается защитный гидролипидный барьер кожи. В результате кожа становится тоньше и суше, поэтому уход за ней требуется более интенсивный, чем в другое время года. В холодное время года следует соблюдать такую схему: очищение — увлажнение/защита — питание.Раз в месяц рекомендуется проводить глубокий пилинг, который поможет коже освободиться от верхнего ороговевшего слоя и улучшит ее структуру. Простой и очень эффективный метод, который позволяет контролированно проводить безопасный пилинг верхнего слоя кожи с целью сглаживания различных дефектов и стимуляции роста новой и здоровой кожи, является алмазная дермабразия — восстановление и коррекция кожи методом микродермабразии с использованием алмазных кристаллов.

Парафиновая ванночка и эфирные масла для рук и ног

Зимой кожа рук подвержена воздействию различных неблагоприятных факторов — колебания температуры и уровня влажности, использование бытовой химии. Раз в неделю рекомендуется терапия соевых свечей и парафиновая ванночка для рук. Соевый воск изготавливается только из натуральных компонентов — обработанных соевых зерен. В его составе есть три эфирных масла - миндальное, жожоба и абрикосовое. Парафиновая ванночка зимой полезна не только для кожи рук и ног, но и для ногтей. Под влиянием тепла расширяются сосуды, поэтому перед погружением рук в теплый парафин рекомендуется наложить какую-нибудь маску — тогда ее действие будет более глубоким и эффективным.

Интенсивные процедуры для волос

Температурные колебания и сухость воздуха могут вызвать ряд проблем с волосами. Для ухода за волосами зимой следует выбирать средства, в состав которых входят витамины В1, В5, В6 и F6, гликолипиды, фосфолипиды, эфирные масла, например, апельсиновое масло, а также протеины и аминокислоты. Раз в неделю рекомендуются интенсивные процедуры по уходу за волосами, различные питательные маски для укрепления, лечения и восстановления. Следует помнить, что волосы от холодного ветра и мороза нужно оберегать, одевая шапку.

Наиболее излюбленные процедуры зимой — это бани и ванны, после посещения которых не забывайте о косметических средствах. После распаривания, верхний слой кожи отходит, поэтому воздействие средств наиболее эффективно.

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