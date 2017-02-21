Об этом агентству LETA сообщила председатель правления аэропорта Илона Лице.
Аэропорт застрахован от подобных ситуаций, но каждый такой случай необходимо рассматривать отдельно, добавила она.
Аэропорт сотрудничает с расследующими инцидент учреждениями, а также дополнительно проверит взлетно-посадочную полосу. По предварительным оценкам, никаких проблем с ней не было.
Как сообщалось, 17 февраля перед взлетом самолет Vim Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров - команда КХЛ "Лада", которая летела в Уфу, а также семи членов экипажа не пострадал.
В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта в пятницу была закрыта с 11.58 до 13.47. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, отменены или задержаны.