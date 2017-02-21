Международный аэропорт "Рига" еще оценивает ущерб, причиненный ему в результате произошедшего 17 февраля инцидента, когда со взлетной полосы съехал самолет российской авиакомпании Vim Airlines и работа аэропорта была на время остановлена.

Об этом агентству LETA сообщила председатель правления аэропорта Илона Лице.

Аэропорт застрахован от подобных ситуаций, но каждый такой случай необходимо рассматривать отдельно, добавила она.

Аэропорт сотрудничает с расследующими инцидент учреждениями, а также дополнительно проверит взлетно-посадочную полосу. По предварительным оценкам, никаких проблем с ней не было.

Как сообщалось, 17 февраля перед взлетом самолет Vim Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров - команда КХЛ "Лада", которая летела в Уфу, а также семи членов экипажа не пострадал.

В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта в пятницу была закрыта с 11.58 до 13.47. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, отменены или задержаны.