Гинекологи и акушерки Рижского роддома будут ждать от Министерства здравоохранения решения о повышении им зарплаты до конца февраля, сообщила акушер-гинеколог Вия Вейса, также подписавшая письмо-ультиматум министру здравоохранения Анде Чакше и правлению роддома.

На вопрос, почему 37 врачей роддома решили потребовать повышения зарплаты именно сейчас, Вейса ответила, что этот вопрос не решается уже длительное время, а повышение с 1 марта часовой ставки сертифицированной акушерки на 3%, до 3,14 евро в час, просто жалкое.

При этом в Рижском роддоме сложилась кризисная ситуация с человеческими ресурсами, особенно дежурными врачами — гинекологами и акушерами, которые либо сокращают нагрузку, либо уходят из стационара. Роддом тоже пытается делать свои работникам какие-то доплаты, но, по словам Вейсы, у него очень ограниченные ресурсы и "огромную дыру не залатать".

Как сообщалось, акушерки просят повысить зарплату до 5,5 евро в час и в ближайшие два года удвоить ее. В противном случае врачи будут увольняться.