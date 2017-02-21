Больше всего пассажиров в январе 2017 года было перевезено автобусами - 5,529 млн, в том числе больше всего - автобусами 3-го маршрута - 709,431 тыс., меньше всего - 57-го маршрута - 5603.

Троллейбусами было перевезено 3,636 млн пассажиров, в том числе больше всего - троллейбусами 15-го маршрута - 634,369 тыс., меньше всего - 20-го маршрута - 4288.

Трамваями в январе перевезено 2,636 млн. пассажиров, больше всего - 6-го маршрута - 775,973 тыс., меньше всего - 9-го маршрута - 24,596 тыс.

RS обеспечивает перевозку пассажиров на 83 маршрутах, в том числе 55 автобусных, 19 троллейбусных и девяти трамвайных.