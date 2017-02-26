В прошлом году оборот Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) составил 43,654 млн евро, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Прибыль дирекции выросла почти в два раза, до 2,968 млн евро, свидетельствует неаудированный отчет CSDD.

Больше всего поступлений было от техосмотра транспортных средств (+12,7%). Основных проверок было проведено на 0,7% больше, повторных - на 0,8% больше.

Вторым важнейшим источником оборота является регистрация транспортных средств, где поступления увеличились на 4%.

По сравнению с 2015 годом меньше стало первичных регистраций транспортных средств и выданных номерных знаков - соответственно на 3,9% и 4,9%. CSDD связывает это с упорядочением торговли транспортными средствами в целях борьбы с теневой экономикой.