Больше всего поступлений было от техосмотра транспортных средств (+12,7%). Основных проверок было проведено на 0,7% больше, повторных - на 0,8% больше.
Вторым важнейшим источником оборота является регистрация транспортных средств, где поступления увеличились на 4%.
По сравнению с 2015 годом меньше стало первичных регистраций транспортных средств и выданных номерных знаков - соответственно на 3,9% и 4,9%. CSDD связывает это с упорядочением торговли транспортными средствами в целях борьбы с теневой экономикой.