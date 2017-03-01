10 марта в Каунасе состоится международный форум Балтийского и Черного морей, на который соберутся бывшие руководители государств Центральной и Восточной Европы, сообщил Университет им. Витатутаса Великого.

Темой форума, который состоится во втором по величине городе Литвы, будет "Европа сегодня. Балтийский консенсус (1987–1991 годов): историческое значение и уроки для сегодняшнего дня".

Встреча состоится накануне 11 марта, Дня восстановления независимости Литвы. На этой встрече бывшие лидеры государств вместе с представителями академической общественности, политики, искусства, культуры, бизнеса и общественности попытаются оживить историческую память, найти формы диалога для нового, продуктивного и по-соседски ответственного сотрудничества, основанного на взаимной выгоде и доверии.

"Символично, что форум состоится в Университете им. Витаутаса Великого — там, где началось возрождение. Университет, воссозданный учеными Литвы и эмиграции, интеллектуалами, стал одним из первых глашатаев свободы, очагом гуманитарного мировоззрения. Сегодня, вновь стоя на пороге перемен, мы призываем обернуться на те идеалы, которые привели нас к демократизации. Во имя мирных решений мы отрываем двери диалогу между властью и гражданами", — отметил в своем обращении ректор университета, профессор Юозас Аугутис.

Среди участников форума ожидаются экс-президент Литвы Валдас Адамкус, первый глава восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук и Леонид Кучма, экс-президент Польши Бронислав Коморовский, экс-президент Молдавии Петру Лучинский, экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель, экс-президент Болгарии Петр Стоянов, экс-президент Словакии Рудольф Шустер, экс-президент Латвии Валдис Затлерс и бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис.