Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма. Как пишет газета Lietuvos zinios, Литва пока только согласует свою позицию относительно создания такого трибунала.

Прежний министр юстиции Литвы Юозас Бярнатонис вместе с коллегами из Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии в 2015 году на проходившей конференции, приуроченной к Дню памяти жертв тоталитарных режимов, одобрил совместное заявление о необходимости создания такого органа.

Профессор Института международного права и права ЕС Университета Миколаса Ремериса Юстинас Жилинскас сказал, что создание международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма было бы очень символическим актом в плане закрепления исторической памяти, но вряд бы ли помогло реально привлечь к ответственности лиц, осуществлявших коммунистические репрессии, потому что живых таких лиц, во всяком случае, в Литве, практически нет.