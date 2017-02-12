Директива устанавливает, что личности жителей ЕС и граждан третьих стран при въезде или выезде в/из ЕС в дальнейшем будут проверять по базам данных, содержащих информацию в том числе об утерянных или украденных документах. Об этом сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Сигне Знотиня-Знота.

Директива, по которой уже достигнуто неофициальное соглашение с Евросоветом, обязывает страны ЕС обеспечить в ходе проверки, что путешественники не представляют угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.

Еврокомиссия представила этот документ в декабре 2015 года в качестве ответа на возрастающую угрозу терроризма в Европе.