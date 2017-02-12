Международный фестиваль ледовых скульптур "Карнавал" в Елгаве вчера посетило около 33 тыс. человек, рассказал руководитель учреждения Елгавского самоуправления "Культура" Минтаутас Бушкевиц.

Столь большой интерес к мероприятию зафиксирован впервые, отметил он. По его прогнозам, в субботу фестиваль посетило 33 000 человек, однако точное число посетителей станет известно в начале следующей недели.

Деньги, полученные от посещения фестиваля, пойдут в бюджет самоуправления Елгавы, поскольку именно оно является организатором фестиваля, и доходы от проведения этого мероприятия уже учтены в городском бюджете, сказал Бушкевиц.

В этом году скульптуры изо льда создавали 32 профессиональных художника из восьми стран — Латвии, Литвы, Италии, Турции, России, Монголии, Португалии и Ирландии. Во время фестиваля было создано 45 скульптур — 30 маленьких и 15 больших.