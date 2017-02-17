Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу, требовавшую отмены закона об однополых браках. Против петиции проголосовало 120 парламентариев, за — 48.

"Парламент подтвердил, что однополые браки будут 100% разрешены отныне и навсегда. Счастливых сведеб!" — написал в "Твиттере" лидер партии "Зеленый союз" Вилле Нийнисте.

Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году, с 1 марта он вступает в силу. Пока в стране однополым парам разрешается вступать в так называемое "зарегистрированное партнерство", однако они не могут заключить брак официально. Приняв этот закон три года назад, Финляндия стала 12-й европейской страной, где разрешены однополые браки.

Противники закона об однополых браках собрали под петицией, требующей его отмены, более 50 тысяч подписей. Гражданскую инициативу поддержали парламентарии от партий "Истинные финны" и "Христианские демократы".

Национальная коалиционная партия, а также "Шведская народная партия", "Зеленый союз", "Социал-демократическая партия" и "Левый союз" выступили против отмены закона об однополых браках.