В ФРГ профицит общественных бюджетов фиксируется уже третий год подряд. В 2015 году он составил 19,4 миллиарда евро. Положительные показатели наблюдались как на федеральном, так и на земельном и местном уровнях. По прогнозам экспертов, в 2017 году крупнейшая экономика Европы также сможет добиться положительного сальдо.

Профицит был обеспечен такими факторами, как успешное экономическое развитие страны, рост доходов населения и увеличение налоговых поступлений (в первую очередь, за счет социального страхования), а также сокращение уровня безработицы.

Общественные бюджеты складываются из поступлений на федеральном, земельном и коммунальном уровнях, а также из доходов касс социального страхования.