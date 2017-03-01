В 2016 году по сравнению с 2015 годом в Латвии объем грузов, перевезенных наземным транспортом и транспортированных по трубопроводам, снизился на 6,6% — до 114,8 млн тонн, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

"Данные о перевезенных грузах показывают наименьший объем с 2010 года, когда он составил 101,6 млн тонн", — отмечает ЦСУ.

Больше всего сократились грузоперевозки железнодорожным транспортом. По железной дороге в 2016 году перевезено 47,8 млн тонн грузов, что на 14,1% меньше, чем в 2015 году.

Железнодорожным транспортом внутри страны перевезено на 11,3% меньше грузов, чем в 2015 году. Объем международных грузоперевозок уменьшился на 14,2%. Перевозки импортных грузов уменьшились на 12,9%, экспортных грузов — на 16,3%, транзитные грузоперевозки — на 32,7%. Перевозки в латвийские порты и из них составили 39,5 млн тонн — на 13,1% меньше, чем в 2015 году.

В 2016 году зарегистрированным в Латвии автотранспортом было перевезено 63,4 млн тонн грузов — на 1,3% больше, чем в 2015 году. Объем внутренних перевозок уменьшился на 0,2%, международных — увеличился на 6,5%.

Объем транспортировки нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам в 2016 году сократился на 23,3% — до 3,6 млн тонн.

В 2015 году общий объем грузов, перевезенных в Латвии важнейшими видами транспорта, составил 122,9 млн тонн.