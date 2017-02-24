МВД обосновало свое решение об отказе в выдаче визы Омару Шакиру рекомендациями МИД Израиля, обвиняющего правозащитников в предвзятом отношении к еврейскому государству и палестинской пропаганде под прикрытием лозунгов о правах человека.
Официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон указал, что Human Rights Watch "предоставляет свои услуги палестинской пропаганде, откровенно и недвусмысленно действуя с враждебных антиизраильских позиций". По его словам, нет никаких оснований для выдачи визы представителю организации, которая хочет навредить его стране.
"Мы не мазохисты и у нас нет никаких причин делать это", — заявил Нахшон. Он отметил, что решение об отказе в визе было связано исключительно с деятельностью HRW и не имеет никакого отношения к этнической принадлежности Шакира, гражданина США иракского происхождения.