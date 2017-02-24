Израильские власти отказали во въездной визе региональному директору международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), занимающемуся проблематикой нарушения прав человека на палестинских территориях. Об этом сообщил представитель HRW.

МВД обосновало свое решение об отказе в выдаче визы Омару Шакиру рекомендациями МИД Израиля, обвиняющего правозащитников в предвзятом отношении к еврейскому государству и палестинской пропаганде под прикрытием лозунгов о правах человека.

Официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон указал, что Human Rights Watch "предоставляет свои услуги палестинской пропаганде, откровенно и недвусмысленно действуя с враждебных антиизраильских позиций". По его словам, нет никаких оснований для выдачи визы представителю организации, которая хочет навредить его стране.

"Мы не мазохисты и у нас нет никаких причин делать это", — заявил Нахшон. Он отметил, что решение об отказе в визе было связано исключительно с деятельностью HRW и не имеет никакого отношения к этнической принадлежности Шакира, гражданина США иракского происхождения.