Как сообщалось, принадлежащие немецкому инвестору Ральфу Дитеру Монтагу-Гирмесу акции airBaltic перешли в собственность датского предпринимателя Ларса Туэнсена. Стоит отметить, что принадлежащее Монтагу-Гирмесу Aircraft Leasing1 купило акции авиакомпании менее года назад за 52 млн евро.

Кучинскис не стал рассказывать, какие решения примет сегодня правительство в связи с airBaltic, потому что это засекреченная информация.

На вопрос, почему на заседание приглашены представители служб безопасности, он ответил, что так происходит не впервые, потому что airBaltic является стратегически важным предприятием для государства.