Латвийские бизнесмены все чаще вынуждены думать о привлечении рабочей силы из стран, не входящих в Европейский союз, призналась директор Государственной службы занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

В интервью Латвийскому радио она со ссылкой на данные Управления гражданства и миграции отметила, что в прошлом году латвийский бизнес принял на работу 1161 человека из стан, не входящих в ЕС.

Иностранцы активнее всего приезжают работать в предприятия, связанные с отраслями транспорта, информационных технологий и строительства. Самые популярные профессии среди иностранных работников - программист, шофер грузового автомобиля и повар. Симсоне отмечает, что шоферы из стран, не входящих в ЕС, работают за пределами территории Латвии.

Глава ГАЗ отмечает, что массового привлечения иностранной рабочей силы в Латвии не происходит.

В январе уровень зарегистрированной безработицы в стране составил 8,5%. В конце января на учете в ГАЗ состояли 80 016 безработных.