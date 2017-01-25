61-летнему мужчине провели в Рижской Восточной больнице операцию по удалению раковой опухоли во рту, в результате которой пациент остался без нижней челюсти. После этого медики провели полную реконструкцию лица, пересадив кость и недостающие мягкие ткани из ноги пациента. Об этом успехе отечественной медицины портал Delfi проинформировала пресс-секретарь Рижской Восточной университетской клинической больницы Айя Лейтиня.

Когда мужчина обратился за помощью к врачам, раковая опухоль уже проросла сквозь челюсть и кожу лица. Если бы операцию не сделали, человек не прожил бы и полгода. В сложной операции Латвийского онкоцентра Восточной больницы приняли участие специалисты Центра микрохирургии. Операция, в которой объединили усилия отолорингологи Эльза Рате и Роман Дзалбс и специалисты пластической и реконструктивной микрохирургии Калвис Пастарс и Янис Зариньш, продлилась 10 часов. Не менее трудна была задача анестезиолога Анды Крастини.

Сравнимые по сложности операции в больнице проводили и раньше, но в тех случаях удавалось сохранить часть коди лица и часть кости подбородка. Как рассказал доктор Пастарс, одна из таких пациенток позже даже украшала своим портретом обложку журнала. В данном случае, все пришлось восстанавливать с нуля. И медикам удалось воссоздать даже нижнюю губу. Нехватка части кости на ноге не помешала пациенту начать ходить уже через неделю после операции, а вот в футбол уже сыграть не получится - такие нагрузки противопоказаны. Пока мужчины дышит через специальную трубочку, помещенную в дырочку на горле, и не может говорить, но вскоре и устройство изымут, сообщила пресс-секретарь больницы.

Как свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, различные раковые новообразования в полости рта диагностированы примерно у 200 жителей Латвии. Это заболевание развивается быстро, а единственный его признак - язвочка во рту, которой стоит уделять внимание, вовремя обратившись к врачу.