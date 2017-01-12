Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь категорически отверг возможность финансирования строительства стены на границе с США.

В Мексике никогда не согласятся с тем, что противоречит "нашему достоинству как страны и нашему достоинству как мексиканцев", заявил он на ежегодной встрече с мексиканскими послами в среду, 11 января.

По словам Энрике Пенья Ньето, очевидно, что у Мексики "имеются некоторые разногласия" с будущей администрацией США, "например, по теме стены, за которую Мексика, конечно, не будет платить". В то же время правительство Мексики будет стараться сохранить "хорошие отношения с США и их президентом", цитирует слова Пенья Ньето агентство AFP.