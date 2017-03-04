Точная дата визита будет объявлена позднее. В посольстве Соединенного Королевства в Москве агентству Интерфакс сообщили, что речь идет о конце марта.

Джонсон обсудит вопросы двусторонних отношений, а также политику в отношении Украины и Сирии, где между Россией и Великобританией существуют острые разногласия.

"Премьер-министр и министр иностранных дел дали ясно понять, что наша политика по отношению к России определяется формулой "взаимодействовать, но остерегаться", — сказано в заявлении британского МИДа.

"Никакого возврата к нормальному ходу дел не произошло, и министр иностранных дел продолжит жестко отстаивать нашу позицию по тем вопросам, где имеются разногласия", — подчеркивает Форин-офис.

"Он едет не для перезагрузки отношений. В своих разговорах с Лавровым он дал ясно понять, что перезагрузка невозможна, до тех пор пока они [Россия] не изменит своего курса по таким вопросам, как, например, Украина", — заметил в беседе с корреспондентом Би-би-си источник в британском внешнеполитическом ведомстве.

"При личных встречах он скажет то же самое, что мы говорим о российских действиях публично и в парламенте. Это будет непростой визит, но это нужно сделать", — добавил источник.

Ранее на этой неделе комитет палаты общин по иностранным делам раскритиковал Форин-офис за то, что он недостаточно внимания уделяет развитию отношений с Россией, невзирая на все разногласия с ней.

"Грязные трюки"

Британский министр иностранных дел на прошлой неделе посетил Киев, где он в очередной раз назвал незаконной аннексию Крыма Россией и потребовал, чтобы этот полуостров был возвращен Украине.

Он также добавил, что нет никаких причин ослаблять режим наложенных на Россию санкций до тех пор, пока она не начнет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

Последнее время Джонсон не раз критиковал Россию, обвиняя ее в кибератаках и других недружественных действиях. В ответ российское посольство в Лондоне обвинило его в том, что он пытается разжечь новую холодную войну.

Во время своего февральского визита в Германию, Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что "с Россией необходимо вести диалог, но это надо делать очень осторожно. Надо понимать, чего они добиваются".