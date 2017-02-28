Сейчас рабочая группа обсуждает, как решить проблемы ННИ и кадастровой стоимости недвижимости. Дзинтарс Расначс отметил, что "ННИ - это на 100% налог самоуправлений, поэтому в стране действуют 119 политик налогообложения в связи с ННИ.

По словам министра, следует заканчивать произвол самоуправлений, которые начисляют несоразмерно большой ННИ, но во всем обвиняют правительство, отвечающее за кадастровую стоимость.

Дзинтарс Расначс подчеркнул, что можно ввести 10%-й потолок для повышения платежей по ННИ. Что касается применения ННИ к единственному жилью, то рабочая группа может делегировать этот вопрос в ведение самоуправлений.