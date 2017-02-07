За реализацию проекта отвечают российский концерн "Газпром" и турецкая энергокомпания Botas. Соглашение предусматривает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и оттуда — до границы с Грецией. Таким образом, российский газ по "Турецкому потоку" должен поступать не только в Турцию, но и транзитом в Европу. Сухопутным участком газопровода будет владеть Botas, а морским — "Газпром". Ввод "Турецкого потока" в эксплуатацию ожидается до конца 2019 года.

Проект "Турецкий поток" возник после того, как Еврокомиссия оспорила строительство "Южного потока" — четырех ниток газопровода из Анапы по дну Черного моря в Болгарию и далее в Австрию. Россия рассчитывает посредством новых проектов снизить зависимость от транзита газа через Украину.