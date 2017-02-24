В церемонии открытия книжной выставки примут участие посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрис Вилцанс и особый представитель президента Российской Федерации в сфере международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.
На выставке пройдут встречи писателей, переводчиков и издателей со своими читателями, а также будут представлены книжные новинки, "Пункт книгообмена" и авторские чтения. В выставке будут участвовать писатели Григорий Остер, Эдвард Радзинский, Денис Драгунский, Александр Адабашьян, Макс Фрай и многие другие.
Выставка образования "Школа 2016" предлагает возможность получить информацию о возможностях обучения в Латвии и за рубежом.