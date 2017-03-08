Директора госпредприятия "Электровозостроение" Александра Зельдина подозревают в списании более 100 тыс. долларов на счет другой компании. При обыске выяснилось, что у него в ванной стоит позолоченный рукомойник, сообщил у себя в "Фейсбуке" генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Днепропетровская прокурора объявила подозрение директору государственного предприятия "Електровозбудування" ("Электровозостроение") Зельдину, который списал 3 млн гривен [111,3 тыс. долларов] за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика", — пишет Луценко.

"При этом злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников ГП [госпредприятия] в 6 млн гривен [222,6 тыс. долларов]", — уточнил генпрокурор.

Во время обыска, по данным Луценко, следователи обнаружили рукомойник, покрытый золотом. Фотографию он также опубликовал в "Фейсбуке".

Генпрокурор уточнил, что статья, по которой против Зельдина заведено дело, предусматривает наказание от семи до 12 лет.

До сих пор самым необычным предметом из золота считался "золотой батон", якобы найденный в резиденции "Межигорье", которую занимал бежавший из страны бывший президент Украины Виктор Янукович. Среди обнаруженных там старинных икон, золотых монет, бриллиантов и других драгоценностей, как сообщалось, было и двухкилограммовое золотое пресс-папье в виде батона. "Золотой батон" стал символом коррумпированности предыдущей власти. Где "батон" находится сейчас, неизвестно.

Весной 2015 года депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов попросил установить местонахождение ценностей, в том числе "батона". В ответ он получил письмо из генпрокуратуры о возбуждении дела о краже вещей из резиденции Януковича. Позже депутат заявлял, что дело закрыто.