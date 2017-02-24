Население Берлина увеличилось в 2016 году на 60 500 человек, по состоянию на 31 декабря 2016 года составив 3 миллиона 671 тысячу человек. Как сообщает Статистическое ведомство Берлина и Бранденбурга, в среднем в последние годы население Берлина растет на 50 тысяч человек в год.

Население Берлина в 2016 году выросло на 60,5 тысячи человек. При этом на одного немца среди новых жителей Берлина приходится 11 иностранцев.

Учитывая, что из 60,5 тысячи новых жителей Берлина 55,7 тысячи составляют граждане других государств, получается, что в 2016 году на одного нового жителя Берлина — немца приходилось 11 новых берлинцев — иностранцев.

Увеличение населения Берлина статистическое ведомство объясняет популярностью города у иностранцев и регистрацией приехавших в 2015 году беженцев.

Количество иностранцев среди жителей Берлина составляет 18,4 процента, а если учесть и обладателей немецких паспортов иностранного происхождения, то эта цифра увеличится до 31,4 процента. Среди иностранцев в Берлине больше всего живет турок (97 700), поляков (55 800) и сирийцев (28 600). Если же учесть обладателей немецких паспортов, то в Берлине больше всего выходцев из Турции (176 700), Польши (107 800) и России (53 800).