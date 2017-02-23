Как и ожидалось, правящую коалицию, состоящую из Народной партии за свободу и демократию и Партии труда, поддержали "Демократы-66" и "Зеленые левые". Это обеспечило значительный перевес сторонников ратификации над противниками, в число которых вошли Партия свободы, "Христианско-демократический призыв" и Социалистическая партия.

Для завершения ратификации документ должен быть также утвержден верхней палатой парламента страны — сенатом Нидерландов.

Кроме того, Вторая палата не поддержала предложение социалистов относительно подписания Киевом дополнительного политического документа, который касается Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Большинство депутатов нижней палаты поддержали ассоциацию, несмотря на итоги состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, в ходе которого 61% участников голосования высказался против ратификации документа, напоминает Newsru.com.

Нидерланды — единственная страна Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума против ратификации проголосовали большинство избирателей, но правительство не стало немедленно принимать решение и отказываться от ратификации документа. Премьер Марк Рютте провел сложные переговоры в Брюсселе, по результатам которых было принято заявление саммита ЕС по Украине, "учитывающее обеспокоенности людей, голосовавших против".

В нем, в частности, отмечается, что Соглашение об ассоциации не является первым шагом на пути вступления Украины в сообщество, не предоставляет гарантий безопасности, не предусматривает дополнительной финансовой помощи Киеву и не дает украинцам право на жительство или работу в ЕС.