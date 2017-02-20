Впервые изотоп был зафиксирован во вторую неделю января 2017 года в северной Норвегии на исследовательской станции Сванховд, и сразу после этого — в Рованиеми (северная Финляндия). Впоследствии следы йода-131 обнаруживались в Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании до самого конца января.

17 февраля микроблоги споттеров сообщили о прибытии в Великобританию на авиабазу Миденхолл самолета ВВС США WC-135. Машины этого типа используются для обнаружения следов ядерных испытаний и радиационных выбросов. В частности, так было при анализе последствий ядерных испытаний в КНДР, а также после аварий на АЭС в Чернобыле (1986 год) и в Фукусиме (2011-й).

Изотоп йод-131 — продукт деления тяжелых ядер. Его период полураспада около восьми суток, поэтому, как отмечается в публикациях, речь идет о "совершенно недавнем событии". Такой выброс, как подчеркнули ученые, не несет угрозы для жизни и здоровья населения, но может свидетельствовать о радиационном инциденте на атомном реакторе или ином объекте ядерно-топливного цикла, в исследовательской лаборатории или о происшествии с ядерным боеприпасом.

Конкретный источник утечки ученые не установили, но, по их мнению, он находится где-то в Восточной Европе.