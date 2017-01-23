С 24 января все паромы Tallink и Silja Line будут причаливать в новом терминале порта Стокгольма - Värtahamnen. Об этом сообщает пресс-служба компании Tallink.

Ранее в терминале Värtahamnen обслуживались все паромы компании, кроме Isabelle и Romantika. Новый терминал предлагает пассажирам более комфортные условия ожидания посадки, регистрацию на рейс в новом здании, а также ресторан. Офис Tallink Silja AB также будет расположен в терминале Värtahamnen.

Пресс-служба Tallink призывает пассажиров зафиксировать новый адрес прибытия и отправления паромов - Stockholm, Hamnpirsvägen 10.

До центра города можно добраться на метро (станция Gärdet в 500 м от здания порта), а также автобусами № 1 и № 76.