Ранее в терминале Värtahamnen обслуживались все паромы компании, кроме Isabelle и Romantika. Новый терминал предлагает пассажирам более комфортные условия ожидания посадки, регистрацию на рейс в новом здании, а также ресторан. Офис Tallink Silja AB также будет расположен в терминале Värtahamnen.
Пресс-служба Tallink призывает пассажиров зафиксировать новый адрес прибытия и отправления паромов - Stockholm, Hamnpirsvägen 10.
До центра города можно добраться на метро (станция Gärdet в 500 м от здания порта), а также автобусами № 1 и № 76.