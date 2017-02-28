Продолжая вводить единую систему тарифов на пригородных автобусных маршрутах, с 1 марта на 5-15 евроцентов повысится цена проезда на пяти маршрутах, обслуживаемых перевозчиком Rīgas taksometra parks. Об этом сообщили в Автотранспортной дирекции.

С 1 марта плата на 5-15 евроцентов повысятся на маршрутах Rīgas taksometru parka: Рига - Межсетас - Вайвади, Рига - Пинки - Калнциемский массив, Рига - Даугмале, Рига - Сарма - Балдоне и Рига - "Текстильщик".

Пассажиры перевозчика Rīgas taksometru parks смогут приобрести проездные билеты на 21 маршрут, которые соединяют Ригу с Олайне, Балдоне, Баложи, Марупе, Кекавой и другими населенными пунктами в Рижском районе. Пассажирам доступны месячные проездные на поездки в обоих направлениях в рабочие или во все дни месяца. Проездной обеспечивает скидку на проезд до 20%.